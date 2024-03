La scaletta di Jason Derulo a Milano in concerto al Forum di Assago: ordine delle canzoni, orario e come arrivare

Appuntamento con Jason Derulo in concerto mercoledì 27 marzo 2024 al Forum di Assago a Milano. Il cantante è impegnato con il suo “Nu King” World Tour 2024. Il titolo dei suoi live è lo stesso del suo ultimo lavoro discografico, uscito il 16 febbraio 2024, Si tratta del suo primo album in studio, uscito nove anni, dopo Everything Is 4 (datato 2015). All’interno del lavoro sono presenti collaborazioni con Michael Bublé, YoungBoy Never Broke Again, Quavo, Mikaben, Lay Bankz, Tesher, Robinson, David Guetta, Gucci Mane, Alexandra Shipp e Nuka, insieme alle apparizioni di Nicki Minaj, Ty Dolla Sign, French Montana, Adam Levine, Dido e Meghan Trainor.

Il disco, però, non ha ottenuto successo, arrivando solo alla posizione 82 della Billboard 200 e alla 69 nella chart del Regno Unito.

Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta delle canzoni, con l’ordine di esecuzione, le informazioni sui biglietti disponibili e orario di inizio del live.

La scaletta di Jason Derulo, concerto a Milano, Forum di Assago, 27 marzo 2024

Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni di Jason Derulo in concerto al Forum di Assago a Milano, mercoledì 27 marzo 2024. Il live inizierà alle 21.

Whatcha Say

Tip Toe

Wiggle

Take You Dancing

Acapulco

Breathing

Cheyenne

In My Head

Ridin’ Solo

Savage Love

Mad Love

Hands On Me

Jalebi Baby (Tesher x Jason Derulo cover)

Love Tonight (Shouse cover)

Coño

It Girl

Ta, Ta, Ta

U + I

Marry Me

Spicy Margarita

Trumpets

Swalla

Don’t Wanna Go Home

Ayo Girl

The Other Side

Talk Dirty

Want to Want Me

Down

Biglietti del concerto di Jason Derulo a Milano, Forum di Assago, 27 marzo 2024

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Jason Derulo al Forum di Assago a Milano, in programma mercoledì 27 marzo 2024. Si parte dai 46 euro per la zona Parterre fino ai 57.50 per il primo settore. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.