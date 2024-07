La scaletta e l’ordine delle canzoni di James Arthur in concerto a Bologna, martedì 2 luglio 2024: orario, come arrivare

James Arthur è in concerto martedì 2 luglio 2024 per la rassegna “Sequoie Music Park” al Parco Caserme Rosse di Bologna. Nato il 2 marzo 1988 a Middlesbrough, nel Regno Unito, ha ottenuto grande fama nel 2012 vincendo la nona stagione di “The X Factor UK“. La sua vittoria è stata seguita dal successo del singolo di debutto “Impossible“, che ha raggiunto la vetta delle classifiche nel Regno Unito e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Dal suo debutto, James Arthur ha continuato a consolidare la sua carriera con successi come “Say You Won’t Let Go“, che ha dominato le classifiche internazionali e ha guadagnato diverse certificazioni platino. La sua musica mescola influenze di pop, rock e soul, mentre le su canzoni riflettono e raccontano diverse esperienze personali.

Attualmente è impegnato con il suo “Bitter Sweet Love World Tour”.

La scaletta di James Arthur a Bologna, Sequoie Music Park

Bitter Sweet Love

New Generation

Blindside

Empty Space

Please Please Please (Sabrina Carpenter cover)

Can I Be Him

Comeback Kid

Ruthless

Rewrite the Stars (Pasek and Paul cover)

From the Jump

Falling Like the Stars

Naked

Train Wreck

A Thousand Years (Christina Perri cover)

Impossible (Shontelle cover)

My Favourite Pill

A Year Ago

Car’s Outside

Lasting Lover

Say You Won’t Let Go

Il concerto inizierà alle 20.30.

Come arrivare al concerto di James Arthur al Sequoie Music Park

In Auto:

Se arrivi in auto, il percorso dipenderà dalla tua posizione esatta. Ecco una guida generale:

Dall’Autostrada A14 o A1:

Prendi l’uscita per Bologna seguendo le indicazioni verso il centro città.

Una volta a Bologna, continua verso il centro seguendo le indicazioni per la stazione ferroviaria di Bologna Centrale.

Da Bologna Centrale:

Segui le indicazioni per “Tangenziale” (Tangenziale di Bologna).

Prendi l’uscita più vicina per la Tangenziale in direzione “San Lazzaro di Savena” o “Caserme Rosse”.

Arrivo al Sequoie Music Park:

Una volta sulla Tangenziale, prendi l’uscita “Caserme Rosse”.

Segui le indicazioni verso il Parco Caserme Rosse o Sequoie Music Park.

Mezzi Pubblici:

Per raggiungere il Sequoie Music Park con i mezzi pubblici, puoi seguire questi passaggi:

Dalla Stazione Centrale di Bologna:

Prendi l’autobus numero 32 (direzione Caserme Rosse) dalla fermata dell’autobus della stazione centrale di Bologna.

Scendi alla fermata “Caserme Rosse” o “Sequoie Music Park”.

Dalla Stazione Autobus di Bologna:

Prendi l’autobus numero 32 in direzione Caserme Rosse.