Sarà il Teatro Palaflorio ad ospitare stasera, 28 marzo 2023, la data di Gianni Morandi a Bari. Il cantante, in giro per l’Italia con il suo tour “Go Gianni Go“, si esibirà con alcuni dei suoi più celebri successi e alcune tracce presenti nel suo ultimo disco, “Evviva!“. Per l’artista, una consacrazione meritata dopo il grande successo ottenuto alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2023 accanto ad Amadeus.

Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

La scaletta del concerto di Gianni Morandi a Bari, 28 marzo 2023

Il concerto inizierà a partire dalle 21, al Teatro Palaflorio a Bari.

L’allegria

Se perdo anche te

Una vita che ti sogno

Varietà

Occhi di ragazza

In amore

Bella signora

Se non avessi più te

Anna della porta accanto

Vita

Futura

Caruso

Canzoni stonate / Chimera / Il giocattolo / Non son degno di te / La fisarmonica / Il mondo cambierà

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Un milione di piccole tempeste

Apri tutte le porte

La ola

Grazie perché

Se puoi uscire una domenica sola con me

Andavo a 100 all’ora

Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte

In ginocchio da te

Uno su mille

Scende la pioggia

Si puo dare di più

Banane e lampone

Evviva

Gianni Morandi a Bari, biglietti, 28 marzo 2023

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Gianni Morandi a Bari. Si parte dai 41, 40 del III Anello Non Numerato Sud fino ai 92 euro della Platea A Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Palaflorio di Bari, come arrivare con i mezzi e in auto

In autobus bisogna prendere le Linee 2 – 9 – 10 – 14 – 25

In autobus bisogna prendere le Linee 2 – 9 – 10 – 14 – 25

In aereo Dall’Aereoporto “Karol Wojtila” è possibile raggiungere il centro di Bari con la Linea 16 del servizio Trasporto Pubblico Locale.

In auto, invece, in direzione sud sulla SS16, prendere l’uscita 14B per entrare in Via Caldarola verso Bari e dopo circa 1,0 Km svoltare a sinistra in via Giuseppe Prezzolini.