The QVC Experience, Gemitaiz in tour nell’estate 2024: ecco le prime date annunciate, info biglietti e tutte le anticipazioni

Venerdì 15 dicembre 2023, Gemitaiz ha pubblicato il suo nuovo disco, QVC10, Quello che vi consiglio 10″ e, a pochi giorni di distanza, sono state annunciate anche le prime date del tour 2024 del cantante. Il “The QVC Experience” tour partirà dal 14 giugno al Rock In Roma. Sul palco, l’artista interpreterà le principali tappe dei QVC, dal volume 1 fino al 10, insieme alle sue hit storiche, per far vivere agli spettatori una vera QVC Experience, in uno show mai visto prima, attraverso un viaggio nel tempo e nella sua musica.

Ecco, a seguire, le prime date annunciate del tour estivo che partirà il 14 giugno dal Rock in Roma, per poi passare a Napoli, Servigliano, Gallipoli, Catania, Cattolica, Cinquale e il gran finale previsto a Milano il 13 settembre 2024 al Carroponte. Sono attese ulteriori tappe annunciate nelle prossime settimane.

14 Giugno 2024 – Roma – Rock In Roma

18 Luglio 2024 – Napoli – Ex Base

19 Luglio 2024 – Servigliano (Fm) – Nosound Fest

04 Agosto 2024 – Gallipoli (Le) – Sottosopra Fest – Parco Gondar

06 Agosto 2024 – Catania – Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini

09 Agosto 2024 – Cattolica (Rn) – Arena Della Regina

10 Agosto 2024 – Cinquale (Ms) – Arena Della Versilia

13 Settembre 2024 – Milano – Carroponte

Gemitaiz, concerti 2024, The QVC Experience: biglietti

Le prevendite sono disponibili sui circuiti di vendita e prevendita abituali.

Info biglietti cliccando qui.

QVC10, tracklist e streaming dell’album

Ecco la tracklist del nuovo disco di Gemitaiz, QVC10, disponibile dal 15 dicembre 2023:

01 – Intro Prod. By Gemitaiz

02 – Without You Ft. Jay1 Prod. By Mixer T & Sine

03 – Jeffrey Prod. By Mixer T & Pk

04 – Restiamo Soli Ft. Fabri Fibra Prod. By 2P

05 – Vibes Prod. By Sine

06 – Goal Ft. Madman Prod. By Ombra

07 – Met Gala Ft. Mv Killa & Yung Snapp Prod. By Mixer T & Yung Snapp

08 – Persi Ft. Ketama126 Prod. By Mixer T & Pk

09 – La Merce PiÙ Buona Ft. Emis Killa & GuÈ Prod. By Gemitaiz

10 – Il Salto Ft. Massimo Pericolo Prod. By Il Tre Beats

11 – Ballon D’Or Ft. Nayt Prod. By Gemitaiz

12 – La Ballata Del Dubbio Pt.4 (Final Act) Prod. By Frenetik&Orang3 & Mixer T

13 – La Bibbia Ft. Jake La Furia Prod. By Sine

14 – Colpevole Ft. Franco126 & Lil Kvneki Prod. By Sine

15 – Noodles Prod. By Pk

16 – Coppa Italia Ft. Ensi & Nerone Prod. By Gemitaiz

17 – Liscio Ft. Vegas Jones Prod. By Pk

18 – Jesus Ft. Jack The Smoker Prod. By Gemitaiz

19 – Presidential Ft. Rome Fortune Prod. By Mixer T & Pk

20 – Non Ti Vedo PiÙ Prod. By 2P & Adma

21 – Hip Hop Snippet Ft. Dj Shocca Prod. By Dj Shocca

22 – Natura Morta (Outro) Prod. By Mace