www.scholasoccurrentes.org Il Concerto di Natale sostiene i progetti di solidarietà di Missioni Don Bosco ONLUS e Scholas Occurrentes che per questa speciale occasione si uniscono insieme per affrontare l’emergenza sociale e educativa causata dalla Pandemia del Covid-19. Sostienili insieme a noi: chiama o invia un sms al 45530 o dona attraverso la pagina di Enternow: https://bit.ly/3m9QbgQ Insieme facciamo rete per il nostro futuro! Scopri di più sui progetti di solidarietà: www.missionidonbosco.org

Diverse voci del soul, rock e pop si prestano, sul palco, nell’interpretare i grandi classici delle festività natalizie. Non mancheranno brani religiosi, celebre hit del Natale (da Jingle Bells all’Ave Maria) per un evento che si ripete, ogni anno, proprio alla Vigilia del Natale. Quella che andrà in onda quest’anno sarà la 28esima edizione del Concerto di Natale. L’appuntamento è per le 21.15 circa in prima serata su Canale 5. Federica Panicucci è il volto che, da anni, presenta questo evento che, quest’anno, per ovvi motivi legati alla pandemia da Covid-19, non potrà avere il pubblico come nelle edizioni precedenti. Insieme a Federica Panicucci, sul palco, salirà anche Don Davide Banzato.