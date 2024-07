I Blue – Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa – sono pronti a salire sul palco dell’Auditorium Parco della Musica a Roma lunedì 1 luglio 2024 con un concerto che racchiudere i successi più noti della loro carriera. Sono 6, in totali, i dischi incisi dal gruppo, con i primi tre progetti più venduti ai quale è seguita una lunga pausa fino al ritorno dieci anni dopi, nel 2013, con Roulette. Poi nel 2015 Colours e nel 2022 “Heart & Soul”. Nel 2024 il gruppo è impegnato con il loro “Greatest Hits Tour”.

La scaletta dei Blue all’Auditorium Parco della Musica a Roma, 1 luglio 2024

La scaletta e l’ordine delle canzoni potrebbe riprendere la tappa italiana dal Fabrique di Milano del 15 aprile scorso.

All Rise

Heart And Soul

U Make Me Wanna

Haven’t Found You Yet

Paradise

Ultraviolet

Too Close

Best in Me

A chi mi dice / Breathe Easy

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Bubblin’

Fly By II

My City

Curtain Falls

Guilty / Long Time

One Love

If You Come Back

Il concerto inizierà alle 21.

Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica a Roma

Mezzi Pubblici

Da Termini (Stazione Centrale di Roma)

Metro:

Prendi la Linea A (direzione Battistini) e scendi alla fermata Flaminio.

Da qui, prendi il Tram 2 (direzione Mancini) e scendi alla fermata Apollodoro/Auditorium. Da lì, l’Auditorium è a pochi passi.

Autobus:

Prendi l’Autobus 910 (direzione Mancini) e scendi alla fermata De Coubertin/Auditorium. L’Auditorium Parco della Musica sarà proprio davanti a te.

In Auto

Da Termini (Stazione Centrale di Roma)

Esci dalla stazione Termini e prendi Via Marsala in direzione di Via Volturno.

Segui le indicazioni per Piazza della Repubblica e poi per Via Barberini.

Prendi la Salaria in direzione di Corso d’Italia e continua su Via Pinciana.

Prosegui per Viale dei Parioli fino a raggiungere Viale Pietro de Coubertin.

Alla rotonda, prendi la seconda uscita e continua su Viale Pietro de Coubertin fino all’Auditorium.

Parcheggio

L’Auditorium dispone di un parcheggio sotterraneo accessibile da Viale Pietro de Coubertin.

Inoltre, sono presenti parcheggi a pagamento nelle vicinanze.