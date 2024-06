La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Ariete in programma a Roma martedì 18 giugno 2024: orario, biglietti, come arrivare

Ariete è in concerto all’Auditorium Parco della Musica – Cavea a Roma, martedì 18 giugno 2024. Dopo essersi esibita nei palazzetti in tutta Italia, ecco “La Notte D’Estate”, il suo tour prodotto e organizzato da VivoConcerti.

Con “La Notte D’Estate”, la cantante è pronta ad incontrare, ancora una volta, il suo pubblico per donarsi e portare la sua musica tra la gente.

Per lei sarà un nuovo capitolo live in cui portare il suo repertorio più amato, come ad esempio “L’Ultima Notte” (triplo disco di platino), “Pillole” (disco di platino) e “18 anni”, oltre ai nuovi brani contenuti ne “La notte” (Bomba Dischi), contribuendo a creare un concerto che mostra tutte le sfaccettature dell’artista matura che è oggi.

A seguire potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e orario e la scaletta completa del concerto in programma a Roma.

La scaletta di Ariete in concerto a Roma, 18 giugno 2024

Ecco la scaletta delle canzoni di Ariete in concerto stasera, 18 giugno 2024, a Roma.

Cose in Comune

Mille Guerre

Un’altra Ora

L

Dormiveglia

Caramelle

Nostalgia

Sole Te

Le Cose che Ho Fatto Per Piacerti

Amianto

Spifferi

4 Inverni

Tatuaggi

Avviso

Pillole

Nulla

Castelli Di Lenzuola

Quel Bar

Rumore

Cicatrici

La Notte

Mare di Guai

L’Ultima Notte

18 Anni

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Ariete a Roma

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Ariete a Roma in calendario martedì 18 giugno 2024. Il live è sold out.

Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica – Cavea a Roma

Ecco le informazioni per raggiungere l’Auditorium Parco della Musica a Roma.

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.