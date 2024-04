La scaletta delle canzoni di Annalisa in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna): come arrivare, biglietti e orario

Continua il successo del tour di Annalisa “Tutti nel vortice Palasport” che stasera, 17 aprile 2024, infiammerà il pubblico dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La cantante sarà affiancata sul palco dai suoi musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino( keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre a 12 ballerini diretti da Simone Baroni che attraverso coreografie intense ed avvolgenti sono in grado di mescolarsi alle sonorità di Annalisa e ne determinano l’intensità e la potenza, con una lunga passerella centrale.

La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci, creative Director, Lighting e Show Designer, classe 94, che ha lavorato con artisti quali Skrillex, The Weeknd, Travis Scott, Janet Jackson, Martin Garrix, Achile Lauro, Fedez oltre per eventi musicali internazionali , che ha creato un ambiente capace di riflettere un concetto di vorticosità dell’esistenza umana, affiancata al principio evolutivo di un’artista che attraversando ostacoli e difficoltà, nasce, si evolve e matura, sulla base di uno spirito artistico che si definisce nel tempo.

Quello che viene proposto musicalmente e visivamente è un viaggio emozionale completo che accompagna lo spettatore dall’inizio alla fine nelle fasi evolutive della vita e della carriera di Annalisa.

A seguire la scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Annalisa in programma mercoledì 17 aprile 2024, orario del live e informazioni sui biglietti.

La scaletta di Annalisa in concerto a Bologna, 17 aprile 2024

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani (Annalisa feat. Mr. Rain cover)

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla luna / Walking on the MoonNuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)

Eva+Eva

Ti dico solo

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti Annalisa a Bologna, concert0 17 aprile 2024

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Annalisa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Il prezzo parte da 39 euro per il II Anello Visibilità Laterale Limitata fino ai 52 euro per Tribuna Telescopica Cat 2. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna)

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno per il concerto di Annalisa:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.