La scaletta di Annalisa a Milano in concerto al Forum di Assago, 29 aprile 2024: ordine delle canzoni, orario e biglietti

Annalisa sarà in concerto stasera, 29 aprile 2024, al Forum di Assago a Milano, con una nuova data del suo “Tutti nel vortice Palasport” tour. Mentre i live stanno terminando e l’appuntamento finale sarà all’Arena di Verona, gli appuntamenti live della cantautrice continuano anche in estate con “TUTTI NEL VORTICE OUTODOOR” , una serie di concerti in festival prestigiosi. Qui sotto potete leggere date e città dei concerti estivi:

16 giugno ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

21 giugno BELLINZONA – CASTLE ON AIR

26 giugno FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL

06 luglio CATTOLICA (RN) – ARENA REGINA

12 luglio MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

17 luglio GENOVA – LIVE IN GENOVA FESTIVAL

26 luglio CATANIA – VILLA BELLINI

27 luglio PALERMO – CANTIERI CULTURALI ZISA

02 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

06 agosto GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

08 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST

10 agosto BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

17 agosto OLBIA – RED VALLEY FESTIVAL

A seguire, invece, la scaletta del concerto di Annalisa al Forum di Assago di Milano, informazioni su orario e biglietti e come arrivare.

La scaletta di Annalisa in concerto al Forum di Assago, Milano, 29 aprile 2024

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani (Annalisa feat. Mr. Rain cover)

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla luna / Walking on the MoonNuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)

Eva+Eva

Ti dico solo

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

Il concerto al Forum inizierà alle 21.

Biglietti per Annalisa, Forum di Assago, Milano, 29 aprile 2024

Il concerto di Annalisa al Forum di Assago è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 29 aprile 2024.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.