Annalisa è in concerto stasera, 8 agosto 2024, al Porto Turistico di Pescara con una nuova data del tour “Tutti nel vortice outdoor” tour estivo. Spazio ai recenti successi più noti della cantante ma anche a pezzi ‘storici’ della sua carriera e tracce presenti nel suo ultimo album di inediti “E poi siamo finiti nel vortice”. Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2024 con “Sinceramente”, Annalisa sta scalando le classifiche Fimi grazie alla sua collaborazione con Tananai nel brano “Storie brevi”. Insieme a 30° di ANNA e a “Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia, è una delle canzoni diventate colonna sonora di queste calde settimane.

Il 2023 è stato travolto dal vortice Annalisa! La cantautrice ha dominato tutte le classifiche musicali confermandosi la regina del pop. Annalisa solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione e 300 mila copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 34 Dischi di Platino e 14 Oro. Con il suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice” si è affermata come unica donna costantemente presente per 10 settimane nella Top 10 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo, è tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify,

A seguire potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni di Annalisa in concerto a Pescara e l’orario di inizio del live.

La scaletta di Annalisa in concerto a Pescata, 8 agosto 2024

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Tsunami

STORIE BREVI (Tananai & Annalisa cover)

Rosso Corallo

Mon Amour

Nuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te

Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)

Eva+Eva

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

Il concerto inizierà alle 21.30

Non sono più disponibili biglietti per il live di Annalisa in programma giovedì 8 agosto 2024. Il concerto è sold out.