Dopo i live di Tutti nel vortice Palasport che, da aprile, Annalisa ha toccato le principali città italiane e dopo il suo primo live all’Arena di Verona (che verrà trasmesso a settembre, in prima serata, su Canale 5), gli appuntamenti live della cantautrice continuano anche in estate con “Tutti nel vortice outdoor” , una serie di concerti in festival prestigiosi. Stasera, 6 ag0sto 2024, Annalisa sarà in concerto al Parco Gondar – Lungomare Galileo Galilei a Gallipoli (Lecce).

Nel concerto spazio ai suoi successi più noti, incluse le due recenti hit, “Sinceramente“, presentata al Festival di Sanremo 2024, e “Storie brevi” in coppia con Tananai, tra i successi conclamati di questa estate. In merito al brano portato sul palco del Teatro Ariston, la cantante aveva dichiarato:

“In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera. Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono “sinceramente” tua”

Indice La scaletta di Annalisa in concerto a Gallipoli

1 Indice La scaletta di Annalisa in concerto a Gallipoli

La scaletta di Annalisa in concerto a Gallipoli

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Tsunami

STORIE BREVI (Tananai & Annalisa cover)

Rosso Corallo

Mon Amour

Nuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te

Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)

Eva+Eva

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

Il concerto inizierà alle 22. Sono ancora disponibili biglietti per il posto Unico al prezzo di 46 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Nel 2023, Annalisa, con il suo album “E poi siamo finiti nel vortice” si è affermata come unica donna costantemente presente per 10 settimane nella Top 10 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo, è stata tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, è stata la prima donna al n.1 della classifica con un singolo da tre anni, ma è anche l’unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno e l’unica donna solista nella TOP10 dei singoli più ascoltati dell’anno ( Fimi/Gfk). E anche il 2024 conferma il successo emerse nei mesi scorsi.