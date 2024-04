La scaletta e l’ordine delle canzoni di Annalisa in concerto al Forum di Assago a Milano, 10 aprile 2024: orario, biglietti e come arrivare

La scaletta di Annalisa in concerto al Forum di Assago, 10 aprile 2024: ordine canzoni, orario e biglietti

Con quasi tutte le date sold out e oltre 100 mila biglietti venduti è partito sabato con successo il “Tutti nel vortice – Palasport“, il tour che vede Annalisa tornare sui palchi dei palazzetti delle le principali città italiane. Stasera la cantante è attesa al Forum di Assago a Milano con i sui successi più noti, incluse le ultime hit tormentone, da “Bellissima” a “Mon amour” fino a “Sinceramente“. Sul palco con Annalisa i suoi musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino( keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre a 12 ballerini diretti da Simone Baroni che attraverso coreografie intense ed avvolgenti sono in grado di mescolarsi alle sonorità di Annalisa e ne determinano l’intensità e la potenza, il tutto su un palco maestoso che abbraccia il pubblico con una lunga passerella centrale. A seguire la scaletta con l’ordine delle canzoni previste, l’orario di inizio del concerto, informazioni sui biglietti e come arrivare al Forum di Assago a Milano.

La scaletta del concerto di Annalisa in concerto al Forum di Assago, 10 aprile 2024

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani (Annalisa feat. Mr. Rain cover)

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla luna / Walking on the MoonNuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)

Eva+Eva

Ti dico solo

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Annalisa al Forum di Assago a Milano, 10 aprile 2024

Il concerto di Annalisa al Forum di Assago a Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 10 aprile 2024.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.