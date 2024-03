Continua la “residenza” a Firenze (prima di spostarsi a Roma) di Renato Zero, in concerto dopo la pubblicazione del suo ultimo disco, Autoritratto, pronto ad intrattenere il pubblico con le canzoni più note della sua carriera e i brani più recenti presenti nell’album rilasciato l’8 dicembre 2023. Queste le parole del cantautore nell’annunciare il suo progetto:

La musica ha un senso solo se si fa insieme ad altri! “AUTORITRATTO”, ancora una tessera di questo Zero-mosaico, ma questa volta sono io stesso a passarmi al setaccio. Io a sentire il bisogno di guardarmi dentro, a valutare la mia resistenza. Verificando di quanta autonomia sono ancora dotato e di quanta pazienza il mio amato pubblico dispone. Grazie a quanti hanno avuto l’ardire di seguirmi, di comprendere la mia “scomoda” unicità, di aiutarmi a trasformare un’adolescenza difficile in una sfida davvero esaltante. Restatemi accanto che io vi garantisco ancora: onestà e rispetto. Godetevi questo mio nuovo lavoro che vi dedico con tutto il mio cuore! Renato, ancora e sempre: ZERO!”

A seguire la scaletta delle canzoni di Renato Zero al Mandela Forum a Firenze, mercoledì 6 marzo 2023, le informazioni sui biglietti e l’orario di inizio del live.

Renato Zero a Firenze, la scaletta del concerto

Il concerto di Renato Zero al Mandela Forum inizierà alle 21.

Il ritorno

Come mi vorresti

Eccoci qui

Salvami

I nuovi santi

Così tenace

Sorridere, sempre!

La ferita

Figli della guerra

La vetrina

Che bella libertà

Mai più da soli

Sciopero

Figaro

Secondo Tempo

La pace sia con te

Vive chi vive

Fa che sia l’amore

Sosia

Non ti cambierei

Nessuno tocchi l’amore

Cuori liberi

La culla è vuota

Quel bellissimo niente

Madame / Mi vendo / Resisti / Triangolo / Baratto / Galeotto fu il canotto / Morire qui (Coro)

Il mercante di stelle

Vita

I migliori anni della nostra vita

Biglietti per il concerto di Renato Zero a Firenze, 6 marzo 2024

Non sono più disponibili biglietti per la data di mercoledì 6 marzo 2024 per il concerto di Renato Zero al Mandela Forum a Firenze. Il live è sold out.