I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato i nuovi concerti negli Stadi per il tour 2025. Con un post sui social, la band ha rivelato di essere impegnata nella registrazione di nuovi brani che saranno accompagnati da una serie di date a partire da inizio giugno 2025:

Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far “dire” a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Nascere è un po’ come dire “ciao” al mondo, mentre crescere è cercare di ottenere dal mondo una qualsiasi risposta.

Noi questa risposta proveremo a cercarla dentro nuova musica, che uscirà tra qualche mese, e in un grande tour che toccherà tutta la penisola nel 2025. Qui vedete già le date. I biglietti saranno disponibili da domani alle 10 in punto.

Grazie, sarà un bel viaggio 👋🌍

Date e luoghi dei concerti negli Stadi 2025

07 Giugno 2025 – Reggio Emilia – Rcf Arena (Campovolo)

10 Giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro

11 Giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro

14 Giugno 2025 – Treviso – Arena Della Marca

17 Giugno 2025 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino

21 Giugno 2025 – Ancona – Stadio Del Conero

25 Giugno 2025 – Firenze – Visarno Arena

28 Giugno 2025 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

04 Luglio 2025 – Roma – Stadio Olimpico

Informazioni sui biglietti

I biglietti saranno disponibili a partire dalle 10 di mercoledì 27 marzo 2024. Potete acquistarli cliccando qui.

NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA \ FAKE NEWS INDOOR TOUR – PALASPORT 2024″

Al via dal 3 aprile il “NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA \ FAKE NEWS INDOOR TOUR – PALASPORT 2024”, il continuo, in una versione più intima e confidenziale, del tour che nell’estate 2023 ha portato i PINGUINI TATTICI NUCLEARI a incontrare fan di ogni età, da Nord a Sud fino alle isole. 33 appuntamenti, tutti sold out, dove Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport, per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare. Ecco le date complete:

3 e 4 aprile Jesolo (Venezia)

8 e 9 aprile Milano

16 e 17 aprile Torino

23 e 24 aprile Pesaro

26 e 27 aprile Bologna

29 e 30 aprile Livorno

2 e 3 maggio Firenze

7 e 8 maggio Roma

20 e 21 maggio Napoli

24 e 25 maggio

28 e 29 maggio Messina.