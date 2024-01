Tutti gli appuntamenti televisivi con i Concerti di Capodanno in onda oggi, lunedì 1° gennaio 2024: Venezia, Vienna, Zecchino d’Oro.

Concerti di Capodanno 2024 in tv, Venezia, Vienna, Zecchino d’Oro: quando vanno in onda, dove vederli

Durante la giornata di oggi, lunedì 1° gennaio 2024, le reti Rai proporranno una serie di concerti tra i quali i tradizionali appuntamenti con Venezia e con Vienna e uno speciale appuntamento di Capodanno riguardante lo Zecchino d’Oro e il Piccolo Coro dell’Antoniano.

Di seguito, trovate tutte le informazioni.

Concerto di Capodanno Venezia 2024 in tv

Oggi, al Teatro La Fenice di Venezia, si terrà il tradizionale Concerto di Capodanno che, per quanto riguarda quest’edizione, sarà diretto dal Maestro Fabio Luisi, con le arie, i duetti e i passi corali che verranno interpretati dai solisti Eleonora Buratto (soprano) e Fabio Sartori (tenore) e dal Coro del Teatro La Fenice.

I momenti di danza, invece, vedranno protagonisti gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, con coreografie di Frédéric Olivieri.

Il programma musicale prevede una prima parte esclusivamente orchestrale e una seconda parte dedicata al melodramma.

L’appuntamento televisivo è per le ore 12:20 su Rai 1 in diretta e in replica alle ore 17:15 su Rai 5.

Concerto di Capodanno Vienna 2024 in tv

Un altro appuntamento tradizionale di Capodanno è il concerto della Wiener Philharmoniker, l’Orchestra Filarmonica di Vienna.

Il concerto si svolgerà, come di consueto, nella Sala d’Oro del Musikverein di Vienna, con la direzione del Maestro Christian Thielemann, per la seconda volta al timone del concerto, a cinque anni di distanza dalla prima.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di capolavori della famiglia Strauss e brani di Joseph Hellmesberger, Carl Michael Ziehrer, Anton Bruckner e Hans Christian Lumbye, alcuni dei quali mai eseguiti prima all’interno di un Concerto di Capodanno.

Il concerto andrà in onda alle ore 13:30 su Rai 2 e alle 21:15 su Rai 5.

Concerto di Capodanno Zecchino d’Oro 2024 in tv

Ad aprire il 2024, ci sarà anche Il Concerto di Capodanno dei Bambini e delle Bambine, che si terrà nel comprensorio sciistico Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta che si trova nei pressi di Madonna di Campiglio, le valli di Sole e Rendena, in Trentino.

Protagonista del concerto sarà il Piccolo Coro dell’Antoniano. Il filo conduttore del concerto sarà il legame con la Giornata Mondiale della Pace che ricorre proprio oggi, 1° gennaio.

Ispirati al tema della pace, ci saranno anche i messaggi della senatrice a vita Liliana Segre e del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini.

Altri ospiti saranno Lorenzo Baglioni, Deborah Iurato, Virginio, Matteo Bocelli e la poetessa Beatrice Zerbini.

Il concerto sarà commentato da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. In questo appuntamento speciale, lo Zecchino d’Oro supporta la campagna Operazione Pane.

L’appuntamento è su Rai 1 alle ore 17:05.