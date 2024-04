La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Baustelle in concerto a Roma all’Auditorium Parco della musica: orario, biglietti, come arrivare

Appuntamento stasera, 14 aprile 2024, all’Auditorium Parco della Musica per una nuova data del tour “Intimo Sexy” dei Baustelle. La band sarà impegnata in una serie di live, a seguire, a Bologna, Cesena, Bari, Milano, Napoli, Venezia e Torino.

16 aprile 2024 – Bologna, Teatro Europauditorium

17 aprile 2024 – Cesena, Teatro Bonci

22 aprile 2024 – Bari, Teatro Petruzzelli

02 maggio 2024 – Milano, Teatro Arcimboldi

05 maggio 2024 – Napoli, Teatro Augusteo

08 maggio 2024 – Venezia, Teatro Malibran

10 maggio 2024 – Torino, Teatro Colosseo

In totale sono stati inseriti in calendario 12 appuntamenti teatrali per assaporare tuttele sfumature di “Elvis”, il loro ultimo album che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza “rock”. Dopo il successo del tour tutto sold out che li ha visti infiammare i club italiani e dopo aver girato i principali festival della penisola, i Baustelle sono pronti a tornare on stage-più sexy e provocatori che mai con uno spettacolo “elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale”, per far risuonare lo spirito rock di “Elvis” nell’atmosfera dei teatri.

Qui sotto potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni, orario e informazioni sui biglietti.

La scaletta del concerto dei Baustelle a Roma, 14 aprile 2024

Amanda Lear

L’amore è negativo

Betty

Lepidoptera

Mademoiselle Boyfriend

Nessuno

Il vangelo di Giovanni

Il futuro

Martina

Alfredo

La vita

Cuore

Il regno dei cieli

Le rane

La guerra è finita

Gli spietati

Un romantico a Milano

Jackie

Contro il mondo

La canzone del riformatorio

La canzone del parco

Andiamo ai rave

Gomma

Charlie fa surf

Il concerto dei Baustelle inizierà alle 21.

Biglietti per i Baustelle a Roma, 14 aprile 2024

Sono disponibili ancora pochissimi biglietti per il concerto dei Baustelle a Roma al prezzo di 40.25 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica a Roma

Ecco le informazioni per raggiungere l’Auditorium Parco della Musica a Roma.

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.