I Modà tornano dal 17 settembre 2021 in radio con il nuovo singolo, “Comincia lo show“. Il brano anticipa il rilascio del loro prossimo disco di inediti ed è stato presentato, in anteprima domenica 12 settembre, durante i “Seat Music Awards Disco Estate”.

I Modà annunciano il nuovo singolo via Instagram

Sono stati proprio i Modà, via Instagram, ad annunciare l’anteprima del singolo, rivelando “una sorpresa” in programma per i fan. E così è stato, nella terza data dei Seat Music Awards 2021 dove hanno interpretato, dal vivo, per la prima volta, proprio “Comincia lo show”.

Ecco, a seguire, i messaggi diretti al pubblico via social:

Romantici rieccoci con una bella notizia🍀

Tra pochi giorni torniamo su un palco, quello dell’Arena di Verona, per i Seat Music Awards! Saremo in Arena mercoledì 8 settembre e andremo in onda su Rai1 Domenica 12 settembre. E ovviamente per l’occasione non ci siamo fatti trovare impreparati, e abbiamo preparato una bella sorpresa per voi…

Sarà una bella emozione, di quelle che non ci capitano ormai da troppo tempo, vi aspettiamo!

Romantici appuntamento oggi alle 16.30 su @rai1official ai Seat Music Awards Disco Estate!

Tenetevi forte, perché COMINCIA LO SHOW…🍀

Modà, l’ultimo album pubblicato nel 2019

L’ultimo album pubblicato dai Modà risale al 2019 ed è “Testa o croce“. E’ il settimo disco della band, uscito a ottobre di quell’anno. Dodici le canzoni nel disco e tre i singoli estratti: Quel sorriso in volto (rilasciato a giugno), Quelli come me (a fine agosto) e Puoi leggerlo solo di sera, terzo e ultimo pezzo, pubblicato a novembre.

Modà, i fan sperano nel ritorno a Sanremo 2022

Con la notizia del nuovo singolo, Comincia lo show, i fan dei Modà sperano in un ritorno del gruppo al Festival di Sanremo 2022.

Nella loro carriera, hanno partecipato 3 volte al Festival. Nel 2005 hanno gareggiato nella sezione Giovani con “Riesci a innamorarmi”. Il ritorno poi nel 2011, tra gli artisti Big, insieme ad Emma con il brano “Arriverà” che si è piazzata al secondo posto della classifica finale. Nel 2013, infine, l’ultima volta -ad oggi- sul palco del Teatro Ariston con “Se si potesse non morire”, classificatasi terza.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibile.