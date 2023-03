Com’è profondo il mare è un brano di Lucio Dalla tratto dal disco omonimo, pubblicato nel 1977. In questa canzone, Dalla è anche autore del testo. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del pezzo.

Il brano parla dell’assenza di lavoro e decoro nella società, e accusando chi governa di cercare di dividerci e di farci del male. L’uomo diventa qualcuno e riesce a bloccare sei treni ma poi viene lasciato solo in mezzo al mare a piangere e a gridare. Il testo si chiude con una critica alla classe dirigente, che non fa distinzioni poetiche e sta distruggendo il mare. Il pensiero, come l’oceano, non può essere bloccato o recintato, e così stanno bruciando, uccidendo, umiliando e piegando il mare. In generale, il brano sembra invitare alla riflessione sulle problematiche della società, sulle questioni politiche e ambientali. Il tema della canzone è sula povertà, disoccupazione, divisione sociale, ambiente, politica e guerra.

Siamo noi, siamo in tanti

Ci nascondiamo di notte

Per paura degli automobilisti, dei linotipisti

Siamo i gatti neri, siamo pessimisti

Siamo i cattivi pensieri

E non abbiamo da mangiare

Com’è profondo il mare

Com’è profondo il mare

Babbo, che eri un gran cacciatore

Di quaglie e di fagiani

Caccia via queste mosche

Che non mi fanno dormire

Che mi fanno arrabbiare

Com’è profondo il mare

Com’è profondo il mare

È inutile, non c’è più lavoro

Non c’è più decoro

Dio o chi per lui

Sta cercando di dividerci

Di farci del male, di farci annegare

Com’è profondo il mare

Com’è profondo il mare

Con la forza di un ricatto

L’uomo diventò qualcuno

Resuscitò anche i morti, spalancò prigioni

Bloccò sei treni con relativi vagoni

Innalzò per un attimo il povero

A un ruolo difficile da mantenere

Poi lo lasciò cadere, a piangere e a urlare

Solo in mezzo al mare

Com’è profondo il mare

Poi da solo l’urlo diventò un tamburo

E il povero come un lampo nel cielo sicuro

Cominciò una guerra per conquistare

Quello scherzo di terra

Che il suo grande cuore doveva coltivare

Com’è profondo il mare

Com’è profondo il mare

Ma la terra gli fu portata via

Compresa quella rimasta addosso

Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso

Non ricordo bene

Poi una storia di catene, bastonate

E chirurgia sperimentale

Com’è profondo il mare

Com’è profondo il mare

Intanto un mistico, forse un’aviatore

Inventò la commozione

Che rimise d’accordo tutti

I belli con i brutti

Con qualche danno per i brutti

Che si videro consegnare

Un pezzo di specchio

Così da potersi guardare

Com’è profondo il mare

Com’è profondo il mare

Frattanto i pesci

Dai quali discendiamo tutti

Assistettero curiosi

Al dramma collettivo di questo mondo

Che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo

E cominciarono a pensare

Nel loro grande mare

Com’è profondo il mare

Nel loro grande mare

Com’è profondo il mare

È chiaro che il pensiero dà fastidio

Anche se chi pensa è muto come un pesce

Anzi un pesce

E come pesce è difficile da bloccare

Perché lo protegge il mare

Com’è profondo il mare

Certo, chi comanda

Non è disposto a fare distinzioni poetiche

Il pensiero come l’oceano

Non lo puoi bloccare

Non lo puoi recintare

Così stanno bruciando il mare

Così stanno uccidendo il mare

Così stanno umiliando il mare

Così stanno piegando il mare