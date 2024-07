Qualche anticipazioni su come sarà il concerto dei Coldplay a Roma, impegnati nel tour mondiale: spoiler e rumors sul live

La prima data dei Coldplay allo Stadio Olimpico a Roma è finalmente realtà e la band è pronta a stupire il pubblico italiano in ogni data prevista nella Capitale, dopo anni e anni di assenza. Ma come sarà il concerto della band? Cosa aspettarsi? Curiosando sui siti stranieri, ecco qualche anticipazione sul live. E preparatevi a qualche sorpresa, da ospiti a strizzatine d’occhio alla musica italiana. L’imprevedibilità della band non può essere prevista…

Come riportato dal live di Seattle, un conto alla rovescia sugli schermi circolari giganti, 3, 2, 1 ed ecco apparire i Coldplay. BOOM! Fuochi d’artificio sono esplosi sopra lo stadio, insieme a un’esplosione di coriandoli e un arcobaleno di luci technicolor mentre la band ha iniziato a suonare “Higher Power” dal loro ultimo album Music of the Spheres. La scaletta conteneva i veri e propri classici dei Coldplay, perfettamente sparsi tra le loro canzoni più recenti.

La band ha trasportato il pubblico “attraverso le stelle” con performance ad alta energia. Insieme ai braccialetti che ricordano un mare di stelle scintillanti, l’eccellente scenografia fonde la tecnologia all’avanguardia con le profonde visioni artistiche del gruppo, dando vita a un capolavoro visivo tanto vertiginoso quanto abbagliante.

Palloncini giganti che sembravano pianeti venivano poi rilasciati e facevano continuamente il giro dello stadio durante l’intero spettacolo di 2 ore. (“Mi ha fatto sentire di nuovo un bambino, aspettando con impazienza la mia possibilità di far saltare il grande pallone e vederlo fluttuare nel cielo”).

I Coldplay hanno sottolineato l’urgenza di proteggere il pianeta, anche riproducendo un video nel quale si spiegava che il concerto è stato alimentato da fonti di energia rinnovabile. I braccialetti LED sono stati realizzati in modo sostenibile e ogni biglietto venduto ha contribuito a piantare alberi e a pulire l’oceano, un’idea mozzafiato dato il mare di migliaia di persone presenti.

Quando è arrivato il momento di “Paradise“, la band ha coinvolto il pubblico in un inno, un canto da cantare insieme, come in un immenso karaoke.

Con “People of The Pride”, lo spettacolo raggiunge la sua produzione teatrale più esplosiva e forse più impressionante. Con immagini che mettevano in risalto il gruppo nella sua massima ambizione artistica, tali elementi si adattavano naturalmente alla narrativa del tour e dimostravano il punto inespresso che la band ha ancora assolutamente quell’energia da rockstar dopo tutti questi anni.

Nel momento di “A Sky Full of Stars“. l’intera arena immersa nell’oscurità si è illuminata con il bagliore lunare dei braccialetti indossati.

Previsto anche un finale esplosivo del concerto con una splendida gamma di fuochi d’artificio e coriandoli sparsi in ogni angolo.

Nel momento di “Fix You“, Chris Martin chiede al pubblico di mettere via i telefoni e godersi questo momento tutti insieme come “una unica grande band”.