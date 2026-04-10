Colapesce e Dimartino, il (vero) motivo della separazione: Dimartino svela tutto

Perché Colapesce e Dimartino si sono separati? A quanto pare adesso conosciamo il vero motivo, è stato svelato.Antonio Di Martino e Colapesce sono stati protagonisti di un successo straordinario dal 2020, con brani come “Musica Leggerissima” e “Splash”, che hanno conquistato il pubblico e il palco dell’Ariston. Il loro secondo album, “Lux eterna beach”, ha consolidato la loro posizione

Perché Colapesce e Dimartino si sono separati? A quanto pare adesso conosciamo il vero motivo, è stato svelato.

Antonio Di Martino e Colapesce sono stati protagonisti di un successo straordinario dal 2020, con brani come “Musica Leggerissima” e “Splash”, che hanno conquistato il pubblico e il palco dell’Ariston. Il loro secondo album, “Lux eterna beach”, ha consolidato la loro posizione nel panorama musicale italiano. Tuttavia, dopo due anni di collaborazioni di successo, i due artisti hanno deciso di intraprendere strade separate, suscitando inevitabilmente curiosità riguardo alle ragioni di questa separazione, alimentando voci di possibili conflitti tra di loro.

La separazione di colapesce e di martino: nessun litigio

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Antonio Di Martino ha voluto fare chiarezza sul motivo della fine della collaborazione con Colapesce, smentendo categoricamente le voci di un litigio. “La gente, senza sapere che prima del duo abbiamo avuto 10 anni di carriere soliste, pensa che abbiamo litigato”, ha spiegato Di Martino. Secondo il cantante, la separazione non è stata causata da divergenze personali, ma è semplicemente frutto della necessità di riprendere in mano la propria carriera da solisti. “Non c’è stata alcuna lite”, ha affermato, rassicurando i fan sul fatto che il loro rapporto rimane solido, nonostante le strade artistiche separate.

Di Martino ha poi aggiunto che lui e Colapesce stanno ancora lavorando insieme su progetti cinematografici, segno che la loro collaborazione professionale continua in altre forme, al di fuori della musica. Questo chiarimento è arrivato proprio mentre Di Martino si prepara al lancio del suo primo album da solista, dal titolo “L’improbabile piena dell’Oreto”, previsto per il prossimo 8 maggio.

Il processo di scrittura solista: tra sfide e riflessioni personali

Il passaggio da una carriera in coppia a una solista non è stato privo di difficoltà. Di Martino ha ammesso che lavorare da solo è stato un processo psicologico complesso, in particolare per quanto riguarda la scrittura dei testi. “Mi ha destabilizzato non avere una controproposta”, ha spiegato, rivelando che la scrittura solista implica un confronto profondo con se stessi. “In due fatichi ad essere personale, devi raccontare storie universali. Da solo indaghi dentro te stesso, dici cose che ti vergogneresti di dire davanti a un altro”, ha aggiunto, mostrando il lato più intimo e personale della sua esperienza musicale.

Nonostante queste difficoltà, Di Martino non rinnega l’esperienza in coppia con Colapesce, sottolineando che, nel loro sodalizio artistico, entrambi hanno sempre mantenuto la loro autonomia nelle scelte musicali, senza mai trasformarsi in una “ditta”. “Con Colapesce non ci siamo mai trasformati in una ditta. Siamo sempre stati autonomi nelle scelte, sapevamo quando e dove fermarci”, ha ricordato, evidenziando la sintonia artistica che ha caratterizzato il loro lavoro insieme.

I progetti futuri di antonio di martino: un tour da solista e il ritorno a palermo

Guardando al futuro, Di Martino ha già in programma un tour da solista, che partirà a maggio. In occasione delle sue performance, ha dichiarato di voler adottare un approccio minimalista: “Mi piacerebbe arrivare in scena con una sedia pieghevole e accomodarmi”. Questo tour segna l’inizio di una nuova fase per lui, che ha deciso di allontanarsi dal palco dell’Ariston, dove aveva ottenuto molte soddisfazioni, per concentrarsi su una musica più intima e personale.

Parallelamente, Di Martino ha anche fatto una scelta di vita significativa, lasciando Milano per tornare nella sua Palermo. “Lascio Milano in pace. Ci ho vissuto 5 anni e ho avuto paura di essere mangiato”, ha affermato. La decisione di ritornare nella sua città natale gli ha permesso di riappropriarsi del motivo per cui scrive, registrando il suo album nella sala prove dove suonava da ragazzo. “Tornare a Palermo, registrare nella sala prove dove suonavo quando avevo 16 anni, è stato un modo per riappropriarmi del motivo per cui scrivo”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza delle proprie radici e delle esperienze formative nella sua musica.

Antonio Di Martino si trova oggi ad affrontare una nuova fase della sua carriera, segnata dalla sua scelta di intraprendere un percorso solista. La fine della collaborazione con Colapesce non è stata causata da un conflitto, ma dal desiderio di esplorare nuove opportunità artistiche. Nonostante le difficoltà iniziali nel tornare alla scrittura solista, Di Martino ha trovato una nuova serenità, che si riflette nella sua musica e nella sua scelta di tornare alle origini. Con il suo primo album da solista in arrivo, il cantante si prepara a continuare a raccontare storie personali, con un nuovo approccio che, pur senza dimenticare il passato, guarda al futuro con rinnovato entusiasmo.