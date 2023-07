Lovebars è il titolo del joint album che Coez e Frah Quintale pubblicheranno il prossimo 8 settembre. L’album, disponibile in pre-order, uscirà in quattro versioni: CD autografato, vinile autografato, vinile speciale autografato e bundle CD + t-shirt.

La prima anticipazione dell’album è il singolo Alta marea, pubblicato lo scorso 16 giugno insieme al video ufficiale, singolo prodotto da Golden Years.

Per Coez, si tratta del settimo album di inediti che arriva a circa due anni di distanza dal precedente Volare, pubblicato nel 2021 e certificato Disco di Platino. Per Frah Quintale, invece, si tratta del quarto album di inediti dopo il progetto Banzai, formato dagli album Banzai (lato blu) e Banzai (lato arancio), pubblicati nel 2020 e nel 2021.

Coez e Frah Quintale, l’anno scorso, hanno collaborato insieme per l’EP del cantautore romano, From the Rooftop 2, con un rifacimento del singolo Nei treni la notte, brano del cantautore bresciano contenuto nel suo primo album Regardez Moi, pubblicato nel 2017.

I due cantautori hanno anche annunciato un tour nei palasport che avrà inizio a gennaio 2024. Il tour sarà formato da 6 appuntamenti nei più importanti palazzetti italiani: l’Unipol Arena di Bologna (13 gennaio 2024), il PalaPartenope di Napoli (18 gennaio 2024), il PalaCatania di Catania (20 gennaio 2024), il Palazzo dello Sport di Roma (27 gennaio 2024), il Mediolanum Forum di Milano (29 gennaio 2024) e il Nelson Mandela Forum di Firenze (1° febbraio 2024).

Coez e Frah Quintale – Alta marea: testo

Ho la notte scritta in faccia

La mia testa fa la ruota

Cerco d’andare dritto

Anche se sottosopra

Anche se sotto sotto

Sotto non ci vado mai

Anche se mi perdo

Anche se ci perdo.

E scusa se ti lascio andare via

Mi mandano all’inferno

Ma non è sempre colpa mia

Qui non c’è nessuna, nessuna regola

Sono ancora sveglio

E questa notte non va via.

Siamo persi nel buio nella marea

Non si vince da soli, ma ci si allea

Ci rapisce la notte come un’idea

Quando ti senti sola, chе fai? Dove vai?

Stai con me anche con l’alta marеa

Stai con me anche con l’alta marea.

Gira tutta la stanza, ah

Tutto l’equilibrio non basta, ah

Per colmare la tua distanza

Serve distrarmi, però non passa

Quando qualcosa si è rotto

Non ti avessi avuto attorno

Sarei caduto sul fondo

Ma ora mi lasci da solo

E quello che mi togli è un pezzo che non torna al suo posto.

E scusa se ti lascio andare via

Finirò all’inferno

Ma in fondo cosa vuoi che sia?

Qui non c’è nessuna, nessuna regola

E sono ancora sveglio

E questa notte non va via.

Siamo persi nel buio nella marea

Non si vince da soli, ma ci si allea

Ci rapisce la notte come un’idea

Quando ti senti sola, che fai? Dove vai?

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea.

Mi dico ora passa e non passa mai

Stanotte una bussola ce l’hai

Nel buio non basterà un’idea

Un’idea, un’idea.

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea.

Coez e Frah Quintale – Alta marea: video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Alta marea.