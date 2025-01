Mal di te è il nuovo singolo di Coez, disponibile da venerdì 17 gennaio e annunciato nelle scorse ore dal cantautore:

“Questi ultimi anni sono stati un bel Volare, fra alti e bassi non ho mai perso la rotta. Si ritorna a terra con una nuova canzone, di quelle con le lacrime dentro”,

Il brano segna il primo passo di un nuovo capitolo della carriera di Coez, che è pronto a tornare con un brano che richiama lo stile che lo ha reso portavoce della sua generazione e simbolo del cantautorato pop italiano. Il teaser, ambientato in un aeroporto, rappresenta il ritorno di Coez alle sonorità anni ‘90 e una nuova partenza che dà il via ad un anno che lo vedrà protagonista di nuova musica e nuove collaborazioni.

Nel brano, scritto da Coez e prodotto da Esseho e Valerio Smordoni, Coez racconta con un tono nostalgico una quotidianità in cui è facile immedesimarsi e ritrovarsi, su una base fortemente strumentale in cui emergono le chitarre e il pianoforte che riportano ad una dimensione puramente pop. L’ambientazione in aeroporto richiama anche il concept del suo album “Volare”, seguito dal joint album con Frah Quintale “Lovebars” (2023).

A seguire potete leggere testo e significato della canzone.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “MAL DI TE” DI COEZ.

Il testo di Mal di te di Coez

Non te ne saresti

Mai andata

Senza fare rumore

Oggi ti vesti

Di un nuovo colore

È un sabato morto

Se lo vedo passare

Dentro un solo locale

Siamo gli stessi

Che si vive una volta

E fa male E quando la notte viene giù

Però orizzontale

Abbiamo sempre qualcosa

Da farci perdonare Se avessi imparato

Da uno sbaglio ogni volta

Sarei davvero ricco

Continuo a cercare

Tutte le risposte

Scritte sul soffitto

E mi rigiro la notte

Che mal di te

Come fare a botte

Contro di me

Con le parole quanti danni fai Esco per comprare

Qualcosa da mangiare

Il mio umore fa a schiaffi

Con le luci di Natale

Io che faccio le radiografie

Ai sentimenti per non sbagliare

Tu invece hai il coraggio

Di chi si butta

Di testa in mare E quando la notte viene giù

Però orizzontale

Abbiamo sempre qualcosa

Da farci perdonare Se avessi imparato

Da uno sbaglio ogni volta

Sarei davvero ricco

Continuo a cercare

Tutte le risposte

Scritte sul soffitto

E mi rigiro la notte

Che mal di te

Come fare a botte

Contro di me

Con le parole quanti danni fai È da una vita che mi vedi andare

Tornare indietro con un pugno

Di sabbia per riempire il tempo

Il significato della canzone Mal di te di Coez

Il testo della canzone di Coez “Ma di te” racconta di un dolore profondo legato alla fine di una relazione e il senso di perdita. Il narratore si rivolge all’altro, ricordando come “Non te ne saresti mai andata senza fare rumore“, evidenziando il vuoto lasciato da questa separazione. Ora vede l’altra persona cambiare, “Oggi ti vesti di un nuovo colore“, mentre lui è intrappolato in un “sabato morto” che passa senza vita.

Quando la notte cala, descritta come “orizzontale”, emerge il senso di colpa e il peso degli errori, perché “abbiamo sempre qualcosa da farci perdonare”. Il narratore riflette sui propri sbagli, riconoscendo che “se avessi imparato da uno sbaglio ogni volta, sarei davvero ricco”, ma si trova invece perso, a cercare risposte “scritte sul soffitto” durante notti tormentate, piene di “mal di te”.

La descrizione delle sue emozioni è viscerale, paragonando il dolore a “fare a botte contro di me”, e sottolineando l’impatto distruttivo delle parole dell’altro: “con le parole quanti danni fai”. Anche nel tentativo di riprendere una normalità, come “esco per comprare qualcosa da mangiare”, il narratore si sente alienato, in conflitto con “le luci di Natale”. Mentre lui analizza i sentimenti per paura di sbagliare, l’altro viene descritto con il coraggio di chi “si butta di testa in mare”, simbolo di una leggerezza e una determinazione che il narratore sembra invidiare.

Il verso finale, “è da una vita che mi vedi andare, tornare indietro con un pugno di sabbia per riempire il tempo”, racchiude il senso di vuoto e la fatica di trovare un significato o una direzione, restando intrappolato nei ricordi e nel dolore.