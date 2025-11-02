Clementino, che cosa fa la bellissima fidanzata?

Nel panorama musicale, Clementino continua a essere una figura di spicco non solo per la sua carriera ma anche per la sua vita privata.Rapper di origini campane, noto per la sua versatilità e presenza scenica, Clementino ha ufficializzato la sua relazione con Roberta Longo, una talentuosa make-up artist e dermo-pigmentista, segnando un nuovo capitolo nella

Nel panorama musicale, Clementino continua a essere una figura di spicco non solo per la sua carriera ma anche per la sua vita privata.

Rapper di origini campane, noto per la sua versatilità e presenza scenica, Clementino ha ufficializzato la sua relazione con Roberta Longo, una talentuosa make-up artist e dermo-pigmentista, segnando un nuovo capitolo nella sua sfera sentimentale.

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, è nato ad Avellino il 21 dicembre 1982 ed è considerato uno dei pilastri dell’hip hop italiano. Dal suo esordio nel 2006 con l’album Napolimanicomio, ha costruito una carriera solida, caratterizzata da successi e collaborazioni importanti, tra cui la formazione del duo Rapstar con Fabri Fibra. Ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo, nel 2016 e nel 2017, contribuendo a portare il rap nelle grandi manifestazioni musicali nazionali.

Oltre alla musica, Clementino si è fatto apprezzare in televisione, soprattutto come giudice di programmi musicali come The Voice Senior e recentemente The Voice Kids, dove la sua personalità vivace e i suoi celebri toupet non passano inosservati. Recentemente, il rapper è stato avvistato in una suggestiva cornice di Sorrento, a testimonianza del suo legame con la terra campana e la sua presenza costante nel panorama artistico italiano.

Roberta Longo, la nuova compagna di Clementino

La storia d’amore tra Clementino e Roberta Longo si è consolidata nel 2025, dopo la fine della relazione del rapper con Martina DiFonte. Roberta è una professionista del make-up permanente e dermo-pigmentista, nata a Napoli ma cresciuta a Milano. Dopo il diploma in trucco permanente, ha affinato la sua esperienza come make-up artist e visagista, ottenendo riconoscimenti importanti a livello nazionale. Nel 2021 è arrivata seconda in un concorso italiano dedicato a questa specializzazione, confermando la sua passione e competenza nel settore.

La coppia è molto unita e Clementino non ha nascosto il suo affetto per Roberta, condividendo sui social un messaggio tenero e romantico: «Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata tu. Ora finalmente è tutto fantastico, baby ti porto in Oriente». Questo post ha ufficializzato il loro legame, suscitando entusiasmo e curiosità tra i fan, che si chiedono se la relazione porterà presto a nuovi passi importanti, come un possibile allargamento della famiglia.

Il rapper, noto per il suo carattere energico e la sua presenza scenica, ha mostrato negli ultimi tempi un lato più riflessivo e sentimentale, soprattutto dopo la rottura con Martina DiFonte. In passato aveva dichiarato di essere single e incerto sul futuro familiare, ma con Roberta Longo sembra aver trovato una nuova serenità.

Parallelamente, Clementino continua a essere una figura rilevante nel panorama musicale e televisivo. La sua partecipazione a The Voice Kids ha evidenziato ancora una volta la sua capacità di connettersi con un pubblico più giovane, pur mantenendo la sua identità artistica forte e riconoscibile. Tra i momenti più memorabili, la sua presenza scenica e i suoi toupet colorati, che sono ormai diventati una sorta di marchio di fabbrica, spesso oggetto di commenti ironici e affettuosi sui social.

Il suo impegno artistico si accompagna anche a una certa attenzione verso temi sociali e culturali, come testimoniato dalle sue iniziative a favore dell’ambiente e del territorio campano, in particolare nella lotta contro i rifiuti tossici nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.