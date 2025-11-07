Claudio Baglioni, chi è il figlio Giovanni? Musicista anche lui e il legame con “Questo piccolo grande amore”

Il figlio di Claudio Baglioni è anche lui molto famoso nell’ambito musicale e ha avuto numerose esperienze all’estero.

Claudio Baglioni è papà del giovane Giovanni, il figlio nato nel 1982 dalla sua relazione con l’ex moglie Paola Massari, musa di Questo piccolo grande amore. I due si sono separati quando il ragazzo era molto piccolo; dopodiché il cantante si è legato all’attuale compagna Rossella Barattolo. Gli ex coniugi sono attualmente in buoni rapporti e anche il “piccolo” Giovanni ha trovato al suo tempo rifugio nella musica, proseguendo una carriera artistica sulle orme del papà. Per lui non è stato affatto facile vivere “nell’ombra di Claudio Baglioni“, tanto che in alcune interviste lui ha confessato: “Da ragazzo questa figura era ingombrante. Cercavo di scansarla“. A lui l’artista ha dedicato la canzone Avrai: negli anni ha cercato di fare musica distinguendosi dal padre ma ci sono stati momenti in cui ha avuto molta paura anche sul palco e non si sentiva all’altezza.

Chi è Giovanni Baglioni

Qualche tempo fa, il figlio di Claudio Baglioni ha rilasciato alcune interviste in cui ha raccontato di essersi sentito soppresso dall’ombra del padre. “Temevo di non essere all’altezza delle aspettative” – ha detto – “Anni fa ero in Veneto, sul palco davanti a 200 persone. Comincio a suonare e all’improvviso un attacco di panico. Uno shock difficile da superare. Forse fu una crisi di percorso”. Baglioni Jr ha quindi iniziato la sua carriera suonando alle Maldive con lo pseudonimo di Giovanni Marini. Tra l’altro, oltre alle canzoni del padre, ha sempre amato anche Lucio Battisti e il suo sogno era suonare musica piuttosto che cantare.

“Tra i 13 e i 15 anni sentivo che quella presenza mi spersonalizzava” – ha confessato anni fa – “avere un padre così famoso sovrastava tutto quello che facevo. Con lui non ne ho mai parlato: avevo paura di ferirlo. Era causa, suo malgrado, di quel mio malessere”. Dopo essersi iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, si è quindi appassionato alla musica e si è indirizzato verso l’amore per gli strumenti, soprattutto per la chitarra. Si è ispirato ai grandi artisti della chitarra acustica come Tommy Emmanuel ed Erik Mongrain e ha iniziato un percorso professionale nel mondo della musica mondiale, ottenendo diverse collaborazioni, tra cui proprio quella con suo padre, nello stadio Olimpico di Roma nel 1998. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo album Anima Meccanica, seguito da un tour mondiale di successo.

Nel 2023 è così uscito il suo album Vorrei Bastasse e lui ha trovato la sua dimensione artistica, tanto che gli è anche capitato di cantare di nuovo insieme al papà, con cui ha oggi un bellissimo rapporto.