Claudia Arvati è stata una concorrente della seconda edizione di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. La cantante è scomparsa nelle scorse ore, come rivelato dal Claudio Baglioni, via social. La donna, infatti, era una delle coriste del cantautore che l’ha voluta ricordare con un post su Facebook:

Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi. Claudio

Ciao Claudia.La tua voce bellissima canterà sempre con noi.Claudio#ClaudiaArvati Posted by Claudio Baglioni on Tuesday, December 27, 2022

L’artista è nata a Mantova il 14 novembre 1960 e fin da piccola ha iniziato a suonare chitarra e basso, facendo della musica la sua passione e professione. Da giovane, a 17 anni, si è poi trasferita nella Capitale per far parte di un gruppo femminile che reinterpretava celebri cover. Nel corso degli anni, inizia a farsi notare sempre più anche da cantanti celebri nel panorama musicale. Diventa così corista per Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gigi D’Alessio, Gianni Morandi, Giorgia, Andrea Bocelli e Claudio Baglioni.

Ha inciso brani per diverse produzioni televisive e cinematografiche. Poi, Claudia Arvati ha deciso nuovamente di mettersi alla prova e ha scelto di partecipare ai The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici. Lì, durante le Blind Auditions, è stata scelta proprio da Gigi D’Alessio. Il format, ben conosciuto, vede 4 giudici seduti su una poltrona rossa girevole, che potranno voltarsi -schiacciando un apposito pulsante- se saranno colpiti dalla voce di chi canta alle loro spalle. Durante questa prima fase del programma, la donna ha scelto di cantare “Mentre tutto scorre”, noto brano della discografica dei Negramaro. E ha colpito Gigi D’Alessio che l’ha voluta inserire proprio nel suo team.

Il successo è continuato nel corso delle puntate fino ad arrivare alla finalissima che ha visto Claudia arrivare al secondo posto delle preferenze assolute. Un ottimo riscontro, quindi, anche da parte del televoto.

Claudia Arvati è morta nelle scorse ore, come ricordato dallo stesso Claudio Baglioni che, via social, ha voluto ricordare la sua collega.