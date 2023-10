Ecco le classifiche di canto e di ballo della puntata di Amici 2023 in onda domenica 29 ottobre.

Classifica Canto, Amici 2023, puntata 29 ottobre

Giudice per l’intonazione e l’esecuzione delle cover è stata Giorgia, già in passato scelta da Maria De Filippi per ricoprire questo ruolo all’interno del talent show. Ecco i risultati con i voti e i pareri della cantante. Primo posto per Mew. L’allieva ha colpito per la sua intensità e voce, assicurandosi il primo posto. Ultimo, invece, Ezio. Il giovane cantante, però, aveva già visto sospesa la sua maglia ancora prima del giudizio di Giorgia. La sua insegnante, Anna Pettinelli, ha ammesso di aver ritenuto insufficiente la sua esibizione di “Easy” e di voler congelare il parere sul giovane cantante. Potrà tornare a far parte del programma? Lo scopriremo durante i daytime in settimana.

1. Mew

2. Sarah

3. Holden

4. Petit

5. Stella

6. Lil Jolie

7. Matthew

8. Samuspina

9. Ezio

Molto bene anche Sarah (nonostante alcune critiche da parte degli insegnanti per la sua interpretazione di “Fiori Rosa, Fiori di Pesco) e Holden, rispettivamente seconda e terzo. Non ha convinto troppo nemmeno Samuspina, alle prese con un brano di Salmo e da appena una settimana all’interno della scuola di Amici 2023. Una settimana fa aveva vinto la sfida contro SpaceHippiez.

Classifica ballo, Amici 2023, puntata 29 ottobre

Per quanto riguarda, invece, la danza, a giudicare è stato chiamato il ballerino Davide Dato. A convincerlo più di tutti è stata Marisol, prima in classifica, seguita da Kumo e Gaia. rispettivamente secondo e terza in classifica. A non brillare rispetto ai compagni è risultato Simone, arrivato ultimo tra le preferenza del giudice. Davide Dato, commentando la sua performance di danza, lo ha trovato “acerbo”, nonostante l’impegno e l’energia apparsi durante il ballo.

Ecco, a seguire, la classifica completa dal primo al nono posto.

1. Marisol

2. Kumo

3. Gaia

4. Elia

5. Dustin

6. Sofia

7. Nicholas

8. Chiara

9. Simone