Ecco la classifica Fimi dei singoli e degli album più venditi dal 24 febbraio al 2 marzo 2023. Sanremo 2023 continua ad essere grande protagonista.

Classifica Fimi, Singoli più venduti dal 24 febbraio al 2 marzo 2023

Cenere, il brano di Lazza, mantiene il numero uno della classifica dei singoli più venduti. Stabili al secondo posto Mr Rain e al terzo Marco Mengoni. Debutta al quarto posto “Origami all’alba” di Matteo Paolillo, Icaro, Lolloflow & Clara. Debutta alla 5 “Gelosia” di Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè. Alla 6 troviamo Madame con “Il bene nel male”, seguita da Tananai, alla 7, con “Tango”. Alla 8 Due di Elodie, nono posto per Rosa Chemical con “Made in Italy”. Chiude dal top ten la sigla di O mar for. Calano dalla 8 alla 18 Colapesce Dimartino con la loro “Splash”. Scivola Alba di Ultimo dalla 9 alla 19 (ma può consolarsi con l’album). Calo anche per il tormentone di Paola & Chiara: Furore scende alla 13 alla 22.

01. Cenere, Lazza

02. Supereroi, Mr. Rain

03. Due vite, Marco Mengoni

04. Origami all’alba, Matteo Paolillo, Icaro, Lolloflow & Clara

05. Gelosia, Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè

06. Il bene nel male, Madame

07. Tango, Tananai

08. Due, Elodie

09. Made in Italy, Rosa Chemical

10. ‘O mar for, Stefano Lentini feat. Icaro, Lolloflow e Raiz

Classifica Fimi, Album più venduti dal 24 febbraio al 2 marzo 2023

Resta fisso al primo posto Alba di Ultimo, dopo il debutto in vetta della scorsa settimana. Secondo posto per Sirio di Lazza mentre sala alla 3 (dalla 4) Geolier con Il coraggio dei bambini. Scivola alla 4 Materia (Pelle) di Marco Mengoni. Recupera due gradini Ok. Respira di Elodie, dalla 7 alla 5. Alla 6 Tananai con Rave, Eclissi. Rientrano in top ten in Maneskin, alla 9, con Rush! La scorsa settimana la band era all’undicesimo posto. Decimo posto per Fake news dei Pinguini Tattici Nucleari. Francesca Michielin debutta alla 14 con Cani sciolti, i Gorillaz alla 17 con l’album “Cracker Island”. Crolla Giorgia dalla 12 alla 30 in soli sette giorni. Il disco di Will, Manchester, non va oltre il 60esimo gradino. Qui sotto la classifica con le prime dieci posizioni.

01. Alba, Ultimo

02. Sirio, Lazza

03. Il coraggio dei bambini, Geolier

04. Materia (Pelle), Marco Mengoni

05. OK. Respira, Elodie

06. Rave, Eclissi, Tananai

07. Madreperla, Guè

08. Milano Demons, Shiva

09. Rush!, Maneskin

10. Fake news, Pinguini Tattici Nucleari