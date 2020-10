View this post on Instagram

Le emozioni non si fermano mai. Girano per la pancia come farfalle chiuse in un barattolo, sbattendo le ali contro lo stomaco, bramando di uscire. Non siamo così diversi noi, che giriamo come trottole alla ricerca di un senso, sbattendo addosso al mondo perché i confini un po’ non ci piacciono e un po’ ci fanno sentire al sicuro. Aspettiamo qualcosa o qualcuno che ci indichi una direzione, facendoci trovare pronti. E se fosse la notte che arriva a cambiarci la vita? Il 16 Ottobre fuori “CIALDE” ☕️☕️☕️❤️