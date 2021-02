Astronave è il nuovo singolo degli Zero Assoluto, scritto insieme a Gazzelle.

Nel 2020, Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi sono tornati dopo una lunga pausa con “Fuori Noi” featuring Gazzelle, pubblicato a luglio e “Cialde”, uscito ad ottobre e scritto insieme a Colapesce.

Qual è il significato di Astronave? Lo raccontano proprio loro:

Quando stai male, ci sono canzoni che ascolti per stare ancora peggio. Altre canzoni invece che ascolti per trovare conforto. Ecco, “Astronave” per noi rientra in questa seconda categoria, è una canzone che dà coraggio. E’ il racconto di una storia che finisce. Ma a volte, bisogna avere il coraggio di lasciare andare.

Il brano è anche prodotto da Federico Nardelli. Dopo aver raccontato i dettagli di un amore con “Cialde”, il nuovo brano racconta di una storia che finisce, e di una persona che se ne va. La fine di una storia porta con sé bagagli di stati d’animo, alcuni difficili, alcuni struggenti, a volte piacevoli, altri ancora liberatori. E spesso, “a cosa serve tornare?”

Qui sotto l’audio della canzone, a seguire il testo.

Zero Assoluto, Astronave, Testo

Se non stai bene, puoi andare via

E raccontarti quello che ti pare

Magari è solo la mia fantasia

Vorrei tornare indietro per restare

Su quella strada sotto casa mia

Passeggiavamo insieme con il cane

Tu ti specchiavi nella faccia mia

Con i tuoi occhi a forma di astronave

Ti sei scordata di portarmi via

Quando sei andata su per lavorare

E mi hai lasciato solo una bugia

Sopra un foglietto giallo da buttare

Chi se ne frega se non torni più

Se non riabbraccerò mai più il tuo cane

Nella mia faccia non ti specchi più

Con i tuoi occhi a forma di astronave, di astronave

E non c’è, e non c’è, e non c’è

Niente di malе se non ti, se non ti

Se non riеsco più a farti volare

Che ti hanno vista atterrare

Ma non eri più tu

A cosa serve tornare se non eri più tu

Non eri tu

Che ti hanno vista atterrare

Sopra il mio tetto di notte

Ho chiuso tutte le porte

Ho chiuso tutte le porte

Non ci penso più

E non c’è niente di male

Sei come un temporale

Che non mi bagna più

Lo dico tutte le volte, sì, tutte le volte

E non c’è, e non c’è, e non c’è

Niente di male se non ti, se non ti

Se non riesco più a farti volare

Che ti hanno vista atterrare

Ma non eri più tu

A cosa serve tornare

(Se non eri più tu)

Ho provato a spostarti dai miei sogni ma resti

(Non eri più tu)

Ogni volta che parli faccio viaggi pazzeschi

Come gli extraterrestri

Chi se ne frega se non torni più

Se non riabbraccerò mai più il tuo cane

Nella mia faccia non ti specchi più

Con i tuoi occhi a forma di astronave, di astronave

E non c’è, e non c’è, e non c’è

Niente di male se non ti, se non ti

Se non riesco più a farti volare

Che ti hanno vista atterrare

Ma non eri più tu

A cosa serve tornare se non eri più tu

Se non eri più tu

Se non eri più tu