Con l’avvicinarsi del Natale, Justin Bieber ha deciso di festeggiare il decennale dall’uscita del suo primo disco natalizio, “Under the mistletoe”. Era il 2011 quando il cantante canadese decide di rilasciare il disco, al cui interno erano presenti brani inediti come “Mistletoe” e cover celebri come “All i want for Christimas is you”, insieme proprio all’interprete originale, Mariah Carey. Ed ecco, nelle scorse ore, il rilascio del visual video di “Christimas love“, traccia presente nella deluxe version dell’album, con le produzioni di DreamBear e Tim Fox/Bang Sangho.

Justin Bieber, Christmas Love, Significato canzone

La canzone strizza l’occhio al classico sogno natalizio dell’amore ricambiato e nell’avere accanto la persona dei propri sogni, colei che si vorrebbe e si desidera. E quando avviene, non si necessita di altro (“Tell santa i’m cool this year, My present is standing right here, Thank god above for my very own christmas love”)

Christmas Love, Video

La clip animata è incentrata su una località sciistica innevata dove un giovane visitatore si ritrova con il cuore spezzato, ma alla fine prevalgono l’allegria e l’amore. Clicca qui per vederlo.

Dopo la pubblicazione, Under The Mistletoe ha venduto 210.000 copie nella prima settimana, debuttando al numero 1 della Billboard 200. L’anno scorso, l’album è stato certificato doppio disco di platino dalla RIAA per aver venduto oltre due milioni di vendite combinate e unità equivalenti all’album negli Usa. È diventato il primo album di Natale di un artista maschile a debuttare al numero 1.

Justin Bieber, Christmas Love, Testo

Baby I will not pow

Baby I will not cry

Cause I got your love this christmas time

When the snow’s on the ground

And it’s freezing outside

I got your love this christmas time

On every list I’ve ever sent

You’re the gift I’d love the best

So deck the halls and all the rest

Warm me up

With your christmas love

Hey angel in the snow

I’m under the mistletoe

You are the one

You’re my very own christmas love

Tell santa i’m cool this year

My present is standing right here

Thank god above for my very own christmas love, yeah

Like a beautiful tree, you can light up the room

Your kinda star can’t be removed

Like a beautiful carol, I get lost in your song

And I will forever sing along

On every list I’ve ever sent

You’re the gift I’d love the best

So deck the halls and all the rest

Warm me up

It’s your christmas love

Hey angel in the snow

I’m under the mistletoe

You are the one

You’re my very own christmas love

Tell santa i’m cool this year

My present is standing right here

Thank god above for my very own christmas love

All the love that’s around the world

I can sing you merry merry christmas

Merry merry christmas

Every boy and every girl

Stay close to the ones you love

And thank god above

That you got someone this year that can feel your heart with cheer

Hey angel in the snow

I’m under the mistletoe

You are the one

You’re my very own christmas love

Tell santa i’m cool this year

My present is standing right here

Thank god above for my very own christmas love

Hey angel in the snow

I’m under the mistletoe

You are the one

You’re my very own christmas love

Tell santa i’m cool this year

My present is standing right here

Thank god above for my very own christmas love

Justin Bieber, Christmas Love, Testo

Baby io non farò scherzi

Tesoro non piangerò

Perché ho avuto il tuo amore questo periodo natalizio

Quando la neve è a terra

E fuori fa freddo

Ho avuto il tuo amore questo periodo natalizio

In ogni lista che abbia mai inviato

Sei il regalo che mi piacerebbe di più

Quindi abbellisci le sale e tutto il resto

Scaldami

Con il tuo amore natalizio

Ehi angelo nella neve

Sono sotto il vischio

Tu sei quello

Sei il mio amore natalizio personale

Dì a Babbo Natale che sto bene quest’anno

Il mio regalo è proprio qui

Grazie a Dio sopra per il mio amore natalizio, sì

Come un bellissimo albero, puoi illuminare la stanza

La tua specie di stella non può essere rimossa

Come un bel canto natalizio, mi perdo nella tua canzone

E canterò per sempre insieme

In ogni lista che abbia mai inviato

Sei il regalo che mi piacerebbe di più

Quindi abbellisci le sale e tutto il resto

Scaldami

È il tuo amore di Natale

Ehi angelo nella neve

Sono sotto il vischio

Tu sei quello

Sei il mio amore natalizio personale

Dì a Babbo Natale che sto bene quest’anno

Il mio regalo è proprio qui

Grazie a Dio per il mio amore natalizio personale

Tutto l’amore che c’è in giro per il mondo

Posso cantarti buon natale

Buon natale

Ogni ragazzo e ogni ragazza

Stai vicino a chi ami

E grazie a Dio sopra

Che hai qualcuno quest’anno che può sentire il tuo cuore con allegria

Ehi angelo nella neve

Sono sotto il vischio

Tu sei quello

Sei il mio amore natalizio personale

Dì a Babbo Natale che sto bene quest’anno

Il mio regalo è proprio qui

Grazie a Dio per il mio amore natalizio personale

Ehi angelo nella neve

Sono sotto il vischio

Tu sei quello

Sei il mio amore natalizio personale

Dì a Babbo Natale che sto bene quest’anno

Il mio regalo è proprio qui

Grazie a Dio per il mio amore natalizio personale