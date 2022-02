Donatella Rettore e Ditonellapiaga sono in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Chimica“.

Chimica, il brano di Donatella Rettore e Ditonellapiaga, parla proprio della questione (di chimica) che lega due persone, qualcosa che si accende e che esplode. Passione, energia, quel ‘quid’ che è -appunto- solo chimica (“E non mi basta avere un cuore, Per provare dell’amore veramente, E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente, Una questione di Chimica chimica”). Rifuggono giudizi, morali gratuite e non richieste (“E non mi fare la morale, Che alla fine, se Dio vuole è solamente, Una questione di Chimica chimica”).

Donatella Rettore e Ditonellapiaga insieme a Sanremo 2022 con Chimica

Il brano è nato quest’estate, da una sessione in studio con due autori, da un arpeggiatore che mi ha suggerito un immaginario, che mi ha portato, poi, ad attingere ai brani di Rettore. C’è stato un collegamento, mi sono ispirata al suo piglio nella scrittura. Mi sono rifatta a sonorità più vintage. È nato poi questo testo provocatorio ma anche divertente. Con Rettore, poi, il pezzo è diventato ancora più nuovo, diverso e speciale. È un pezzo irriverente come Rettore che è sempre stata irriverente in maniera positiva. Rettore è stata l’apripista di una trasgressione che dovrebbe essere normale ma che, invece, viene percepita come tale. È una persona amorevole. Fin da subito, c’è stata una gran forza d’amore che mi ha avvolto.

Le fa eco, per la stima, Donatella Rettore:

Margherita è molto preparata, non è per nulla un’esordiente, ha studiato e continua a studiare, a differenza mia che sono una cialtrona che si butta nella mischia! È giusto che, vicino a me, ci sia una persona che ha il termometro di quello che accade, nel caso dovessi fare uno scivolone! Di Margherita, penso tutto il bene possibile, le voglio veramente bene, come un’amica, come una figlia. Mi dà consigli e le do consigli. Mi sono affezionata a lei dalla prima volta che l’ho vista.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga, Chimica, Testo canzone

