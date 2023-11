Chi è Grenbaud: dal successo su Twitch a Sanremo Giovani 2023

Grenbaud è tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani 2023. Dopo le audizioni dal vivo nella storica sede della radiofonia di via Asiago a Roma, riservate ai 49 artisti selezionati, la Commissione Musicale, presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, dal Maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli, ha scelto i primi 8 finalisti che prenderanno parte alla serata di Sanremo Giovani 2023, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 e su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play. A completare il cast saranno 4 cantanti provenienti dal concorso Area Sanremo.

Grenbaud a Sanremo Giovani 2023, il successo su Twitch

Grenbaud, nome d’arte di Simone Buratti, classe 2001, esordisce su Twitch nel settembre 2020. Già nel 2014 aveva debuttato su YouTube con un format dal titolo Risposte agli insulti, in cui spiegava come rispondere in maniera ironica in caso di bullismo. Dopo essere approdato anche su TikTok, il suo successo arriva su Twitch. Il format con il quale si è fatto conoscere su Twitch prevedeva il suo ingresso con un account fake in dirette di persone su Instagram, dove si scatenava con domande che volevano mettere in imbarazzo il malcapitato.

Grenbaud a Sanremo Giovani 2023, chi è

La passione per la musica nasce da bambino e vede la sua prima realizzazione professionale nel contratto che firma con l’etichetta discografica Sentieri Sonori. Il suo primo singolo è stato Prima o poi (2019), a cui è seguito Panche (2021). Viene così attenzionato dall’Universal, che decide di metterlo sotto contratto. Sotto l’etichetta Capitol Records, pubblica nel luglio 2022 il singolo BallaRe. Nel 2023 ha pubblicato, invece, Estraneo. Lo scorso 30 agosto ha preso parte a Future Hits Live, la serata dall’Arena di Verona organizzata da Radio Zeta e trasmessa su Tv8. A Sanremo Giovani 2023 partecipa con un brano dal titolo Mama.