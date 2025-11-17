Clementino, chi è e che cosa fa nella vita la compagna del rapper. Le sue dolci parole sui Social per lei. “Ero perso e…”

Chi è e cosa fa la compagna di Clementino, l’annuncio del rapper è da brividi: “Ero perso e…”

Chi è e di che cosa si occupa la nuova dolce metà del giudice di The Voice. Il rapper Clementino e la sua dedica alla compagna sui Social.

Cantante, produttore e personaggio del mondo dello spettacolo a tuttotondo, nonché da tempo giudice di The Voice nelle sue varie versioni, il rapper Clementino, è anche molto chiacchierato per la sua vita privata. Affiancatosi da sempre da bellissime donne, ha deciso di presentare ufficialmente ai suoi fan la sua dolce metà con la quale fa coppia fissa da svariati mesi ormai.

In realtà non è stata resa pubblica la data del loro fidanzamento, così come l’inizio della loro frequentazione. Tuttavia è stato nel mese di Aprile 2025 che l’artista ha deciso di presentarla, condividendo scatti di coppia durante una loro romantica vacanza. Nel farlo ha anche voluto fare alla compagna una dedica che non è passata inosservata e che, di fatto, è diventata immediatamente virale.

“Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata tu. Ora finalmente è tutto fantastico. Baby ti porto in Oriente”, queste le sue toccanti parole che hanno fatto da corredo a fotografie che non lasciano più alcun dubbio riguardo al legame che lo lega alla sua nuova lei dopo la conclusione della sua storia d’amore, avvenuta due anni fa, con Martina Difonte. I due sono stati fidanzati dal 2021 al 2023 e da allora Clementino ha continuato a dichiararsi single.

Clementino, chi è la sua compagna

La sua nuova compagna è Roberta Longo. Nata a Napoli nel 1992, di professione svolge quella di make up artist, specializzata in trucco permanente. La ragazza si è diplomata in Arti Figurative e immediatamente ha deciso di avvicinarsi al vasto mondo del Make Up e del trucco cinematografico.

Ha maturato un’importante esperienza, durata otto anni, nelle vesti di make-up artist e visagista, lavorando su set musicali, spot e shooting di moda. Ha anche svolto il ruolo di insegnante, insegnando bodypainting e SFX presso la scuola APPE, Accademia per acconciatori ed estetiste di Lamezia Terme.

In seguito, esattamente dal 2019, ha iniziato ad appassionarsi al trucco permanente, intraprendendo la sua carriera come dermopigmentista. Inoltre nel 2021 si è classificata seconda in Italia al campionato PMU CHAMPIONSHIP con la tecnica hair stroke, ovvero pelo su pelo. La coppia non si nasconde più e svariati scatti in cui si mostrano insieme anche sui set di nuovi video del cantante e li vedono in compagnia di amici e di collaboratori dello stesso Clementino, sono presenti sul Profilo Ufficiale Instagram dell’artista.