Chi è CLARA: da Mare Fuori a Sanremo Giovani 2023

CLARA è tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani 2023. Dopo le audizioni dal vivo nella storica sede della radiofonia di via Asiago a Roma, riservate ai 49 artisti selezionati, la Commissione Musicale, presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, dal Maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli, ha scelto i primi 8 finalisti che prenderanno parte alla serata di Sanremo Giovani 2023, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 e su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play. A completare il cast saranno 4 cantanti provenienti dal concorso Area Sanremo.

CLARA, dalla popolarità di Mare Fuori alla finale di Sanremo Giovani

CLARA, ovvero Clara Soccini, in molti l’hanno conosciuta innanzitutto come attrice in Mare Fuori, dove interpreta il ruolo di Giulia. Giovane trapper conosciuta come Crazy J, arriva all’IPM dopo aver commesso un omicidio stradale sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Durante la permanenza in carcere, si approprierà di Origami all’alba.

La canzone, presente nella colonna sonora di Mare Fuori, è scritta da Matteo Paolillo ed è interpretata dalla stessa CLARA. Con questa canzone, la cantante è stata ospite lo scorso aprile del serale di Amici e poi anche a Battiti Live e LOVE MI. Lo scorso ottobre è stato nuovamente ospite ad Amici, nel pomeridiano, dove ha presentato Un milione di notti con Mr. Rain. Ora partecipa a Sanremo Giovani 2023 una canzone dal titolo Boulevard.

CLARA, chi è

Nata a Varese nel 1999, Clara Soccini debutta musicalmente nel mondo discografico il 14 agosto 2000. Il brano si intitola Io e te e la vede duettare con Nicola Siciliano. Il suo primo singolo, però, è Freak, a cui seguono Ammirerò, Bilico e Il tempo delle mele. Dopo Origami all’alba, Cicatrici è il suo ultimo singolo da solista.