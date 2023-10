Angelina Mango è stata ospite della seconda puntata di Amici 2023, in onda domenica 1 ottobre, dalle 14 alle 16.30 su Canale 5 e ha presentato il suo nuovo singolo “Che t’o dico a fa’“, che cosa te lo dico a fare, in anteprima . La cantante, vincitrice del circuito di canto della scorsa edizione, ha scelto il talent show di Maria De Filippi per far ascoltare in anteprima il brano che sarà disponibile dal 6 ottobre prossimo in radio, download e streaming.

Angelina Mango, Che t’o dico a fa’, Testo della canzone

Io non ho piani, io non ho piani

E non ho orari, io non ho orari

E non è presto e non è tardi

E non ha un nome

Questa faccia, non ha specchi

Tanto siamo uguali

Ti guarderei continuamente

Comunque sia

Ogni posto è casa mia

E siamo umani

E con le mani che tu mi trascini via

Potevo ballare con lui, eh, eh

Ma sto qua a pazziare con te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare

Ma che t’o dico a fa’?

Eh eh, eh eh, eh eh

Ma che t’o dico a fa’?

Ma ormai ti amo e tu mi ami

Ehi, se non lo vedi, metti gli occhiali

Ehi, e non diciamolo per scaramanzia

Che non si sa mai, non si sa mai

Però

Ti guarderei continuamente

Comunque sia, ogni posto è casa mia

E siamo umani

E con le mani mi trascini via

Potevo ballare con lui, eh, eh

Ma sto qua a pazziare con te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare

Ma che t’o dico a fa’?

Sembra una pazzia

Ma è la vita mia

Non si fa capire

Come una poesia

Ma la vita tua

Sincera vita mia

È pari a una pazzia

È pari a una poesia

Io, potevo ballare con lui, eh, eh

Ma sto qua a pazziare con te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare (Devo andare, Devo andare)

Ah, ma che t’o dico a fa’?

Eh eh, eh eh, eh eh

Ma che t’o dico a fa’?

Angelina Mango, Che t’o dico a fa’, Ascolta la canzone, guarda il video live

CLICCANDO QUI potete ascoltare il nuovo singolo di Angelina Mango, presentato in anteprima ad Amici 23, domenica 1 ottobre. Ecco l’esibizione live del pezzo.

La canzone arriva poche settimane dopo il boom di “Ci pensiamo domani“, uno dei pezzi tormentoni dell’estate appena conclusa.