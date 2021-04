Che senso ha è il titolo del nuovo singolo di Franco126. Il cantautore ha anche annunciato, nei giorni scorsi, l’uscita del suo prossimo disco di inediti, intitolato “Multisala” e disponibile dal 26 aprile 2021. Nell’attesa di ascoltare il suo lavoro, qui sotto l’audio e il testo di Che senso ha, il pezzo disponibile in download e streaming dal 9 aprile.

Nelle parole del brano, Franco126 si interroga sul senso di alcuni riti quotidiani (stare sul bancone, riempire il bicchiere senza che la sete passi, ascoltare i consigli di chi li dà principalmente a se stesso). fino a smetterla di cercare risposte che probabilmente non si possono ottenere (“E me ne vado con la giacca sulla spalla, Lascio indietro dubbi e punti di domanda, E ci sta un silenzio che, Sembra che parli per te”). Ci sono quesiti che non possono avere certezze o risposte. Ed è anche giusto così.

Franco126, Che senso ha, Testo

[Strofa 1]

Che senso ha

Stare coi gomiti al bancone tutto il giorno

E riempire questo bicchiere fino all’orlo

Se non passa la sete?

Che senso ha

Accogliere tutti i consigli a braccia aperte

Se poi chi te li dà finisce quasi sempre

Per darli a se stesso?

[Pre-Ritornello]

Ed il sole batte forte sopra i tetti in piena estate

Ma si sente che hai l’inverno nella voce

E lo sai che delle volte non va come deve andare

Ma d’altronde è così che vanno le cose

Che poi restare qua

Che differenza fa?

[Ritornello]

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Giro l’angolo e in un attimo è già l’alba

E non è nulla di che

Se non so nulla di te

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Lascio indietro dubbi e punti di domanda

E ci sta un silenzio che

Sembra che parli per te

[Strofa 2]

Che senso ha

Dire la verità se ti fa stare peggio?

Mentire se alla fine poi non hai coraggio

A farlo fino in fondo?

Che senso ha

Continuare a difendere le cause perse?

Far finta che le cose siano come sempre

Quando è cambiato tutto?

[Pre-Ritornello]

Ed il sole batte forte sopra i tetti in piena estate

Ma si sente che hai l’inverno nella voce

E lo sai che delle volte non va come deve andare

Ma d’altronde è così che vanno le cose

Che poi restare qua

Che differenza fa?

[Ritornello]

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Giro l’angolo e in un attimo è già l’alba

E non è nulla di che

Se non so nulla di te

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Lascio indietro dubbi e punti di domanda

E ci sta un silenzio che

Sembra che parli per te

[Bridge]

Forse non c’è nessun forse e nemmeno una ragione

A volte basta tirare un filo per disfare l’intero maglione

Ma passerà come una stazione o un raffreddore di stagione

O uno sbalzo d’umore, come tutto per forza di cose

[Ritornello]

Me ne vado con la giacca sulla spalla

Giro l’angolo e in un attimo è già l’alba

E non è nulla di che

Se non so nulla di te

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Lascio indietro dubbi e punti di domanda

E ci sta un silenzio che

Sembra che parli per te