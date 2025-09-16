Charli XCX e George Daniel si risposano in Sicilia: festa a Scopello dopo il sì a Londra

Secondo matrimonio per Charli XCX e George Daniel (batterista dei The 1975) che hanno festeggiato le nozze anche a Scopello, in Sicilia, dopo quelle nozze civili di Londra del 19 luglio. Abito couture, ospiti illustri e atmosfera mediterranea per il nuovo capitolo della coppia.

Charli XCX e George Daniel hanno scelto la deliziosa cornice di Scopello, piccolo borgo marinaro in provincia di Trapani, per dire di nuovo “sì”. La seconda celebrazione è arrivata a poche settimane dal matrimonio civile del 19 luglio a Hackney Town Hall (Londra), tenuto in forma privata davanti a una ventina di familiari e amici.

In Sicilia, la coppia ha trasformato il weekend in una vera festa mediterranea, tra foto al tramonto, tavolate all’aperto e un’atmosfera rilassata che rispecchia la loro idea di intimità glamour.

Charli XCX, dettagli del look

Al fianco degli sposi c’erano tutti i compagni di band di Daniel nei The 1975 al gran completo— Matty Healy (una love story tormentata con Taylor Swift), Ross MacDonald e Adam Hann — insieme a membri del loro staff. In prima fila anche i genitori di Healy, gli attori Denise Welch e Tim Healy, molto legati allo sposo che è uno dei migliori amici del figlio. Dal mondo pop e internet sono arrivati, tra gli altri, Troye Sivan, Amelia Dimoldenberg, Devon Lee Carlson, Shygirl e Gabbriette.

La sposa ha indossato una slip gown in chiffon di seta avorio dal taglio sbieco, firmata Danielle Frankel: spalline sottili, bustier strutturato velato da sovrapposizioni di chiffon trasparente, strascico lungo e ricami a micro petali in organza con perle barocche “a cascata”. Un abito etereo ma sensuale, perfettamente in linea con l’immaginario estetico dell’era delle Bratz.

Il bouquet mescolava eucalyptus blue e gypsophila, mentre lo sposo ha optato per un completo grigio classico ma senza cravatta, camicia crema e scarpe Oxford nere: un minimalismo elegante adatto al suo stile poco formale anche sul palco.

Charli XCX, dal sì londinese alla Sicilia

Il primo matrimonio, a Londra, si è svolto in modo volutamente discreto. Presenti anche in quell’occasione tutti i membri dei The 1975 (assente solo Healy). La relazione tra Charli e George è iniziata nel 2022; l’annuncio di fidanzamento è arrivato l’anno successivo, suggellando un legame cresciuto anche nella collaborazione artistica.

Nei giorni precedenti al weekend siciliano, Charli aveva alimentato i rumor con uno scatto su Instagram direttamente dall’isola, seduta sulle ginocchia di Daniel durante un’uscita serale con amici.

Una coppia creativa che detta lo stile

La tappa italiana ha messo in scena l’estetica della coppia: contemporanea, internazionale, con riferimenti couture e una spontaneità social-native con un tocco indie.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali su viaggio di nozze o ulteriori celebrazioni. Un portavoce di Charli, contattato dalla stampa statunitense, ha commentato semplicemente… “Agenda piena, avrà molto da fare”.

È plausibile dunque che la cantante riprenda gli impegni promozionali e live collegati all’ultimo disco, mentre Daniel tornerà all’attività con i The 1975 tra qualche settimana. Dopo il successo di Glastonbury la band dovrebbe infatti iniziare a lavorare su un nuovo disco, il sesto di inediti della loro collezione.