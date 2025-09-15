Chaeoyung, l’atteso debutto solista della cantante K-PO: “Ma non è una fuga dalle Twice”

“Ho chiesto e ottenuto la possibilità di fare qualcosa che mi esprimesse meglio e che in qualche modo evidenziasse la vera me, fuori da un collettivo. È stato un modo per mettermi alla prova e non per mettermi in mostra. È una esperienza che mi sta formando molto e che mi fa sentire bene e che sono convinta farà bene anche al gruppo….”

Chaeoyung, mini-album di debutto

Spiega così, Chaeyoung – cantante e rapper sudcoreana, 26 anni, esplosa insieme al collettivo al femminile Twice – il suo esordio, breve ma densissimo (nove brani in poco più di venti minuti) che la presenta al pubblico da solista e fuori dalla band.

L’album, pubblicato da JYP/Republic, viene definito come un autoritratto: “Lil Fantasy è il piccolo mondo di fantasia dentro di me – ha spiegato la cantante – il mio scopo era quello di mostrarmi nei miei gusti, pensieri e attitudini senza filtri. Si tratta di un progetto che nasce da anni di scrittura e confronto con una cerchia di collaboratori fidati. Ho sempre scritto. Era il momento di pubblicare anche….”

Un’idea, tante stanze: la tracklist

Il disco contiene un po’ di tutto. Un apertura classica in chiave R&B con Avocado, un pop più internazionale e soffuso con Downpour, pop dance con Shoot, un brano molto intimo e apparentemente anche di un certo spessore come Shadow Puppet. E la chiusura, forse il momento più sensibile con My Guitar, una canzone volutamente molto spoglia ed essenziale voce, chitarra e poco altro, quasi una canzone appena accennata.

Quanto alle Twice…

Il disco arriva nel momento giusto: “Mi sentivo pronta: era il momento di condividere le storie che volevo raccontare e i miei gusti. Avevo tante cose da dire, e non volevo esagerare. Ho ancora molto materiale…”

Per Chaeyoung nessuna separazione con le Twice: “Ho arredato una piccola stanza nella nostra stessa casa. Nessuno strappo, nessuna fuga. I dieci anni di apprendistato sul palco sono stati una spinta decisiva per reggere l’esposizione solista: ho acquisito forza fisica e mentale”.

Nelle stesse interviste in cui presenta “Lil Fantasy vol.1” Chaeyoung sottolinea che le attività del gruppo proseguono e che i progetti per il decennale continuano a scorrere. Il debutto in proprio è quindi una dilatazione del perimetro, non un addio.

Chaeoyung, estetica e messaggio

A livello di costruzione e di immagine, il progetto è molto curato gioca con teatrini di carta, orti pop, stanze‑labirinto, come se ogni brano aprisse un passaggio in un micro‑verso diverso. Il messaggio è coerente: nessuna ansia di “bucare” le classifiche a tutti i costi, ma il desiderio di creare un luogo a cui tornare con fiducia… “La stanza è arredata soprattutto per il pubblico, e se c’è qualcuno che dirà che è un ambiente al quale si può tornare ogni tanto, sarò felice”.

A dimostrazione del fatto che con le Twice – superband al femminile di nove ragazze – non ci sono problemi, la band sta proseguendo il suo tour mondiale. In questi giorni sono in concerto in Giappone per il This is For Asian Tour che si concluderà a dicembre in Thailandia e la Home Page ufficiale della band rimanda proprio al sito personale di Chaeyoung e alla sua nuova pubblicazione.