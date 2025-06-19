Cesare Cremonini fa piangere la sua ex: lacrime e fuga da San Siro, il video fa il giro del web

Cesare Cremonini ha iniziato il suo tour Alaska Baby, che lo vedrà protagonista di molte tappe in tutta Italia. Ad assistere al live di San Siro è stata proprio la sua ex fidanzata, che non ha retto e ha pianto per tutto il concerto uscendo dallo Stadio di San Siro all’improvviso. A dimostrare quanto accaduto

Cesare Cremonini ha iniziato il suo tour Alaska Baby, che lo vedrà protagonista di molte tappe in tutta Italia. Ad assistere al live di San Siro è stata proprio la sua ex fidanzata, che non ha retto e ha pianto per tutto il concerto uscendo dallo Stadio di San Siro all’improvviso. A dimostrare quanto accaduto ci ha pensato un video che sta ormai facendo il giro del web e che è diventato virale in rete.

Tra il pubblico c’era infatti Martina Maggiore, ex compagna del cantante e musa ispiratrice del brano Giovane Stupida. L’influencer non è riuscita a trattenere l’emozione e ha lasciato lo stadio prima della fine del concerto. “Probabilmente perché il concerto le ha riportato a galla il forte legame con il cantautore“, si legge sul portale AdnKronos.

Il video di Martina Maggiore

Sta appunto diventando virale in rete un video che ritrae la ragazza “fuggita” dallo Stadio nel bel mezzo del concerto. “L’ho presa benissimo, non ho pianto affatto“, ha dichiarato con ironia Maggiore sui social. La ragazza ha infatti condiviso su Instagram un’emoticon a forma di cuore e una farfalla azzurra, il tutto accompagnato da un filmato che la ritraeva con le lacrime sul viso. In realtà, a raccontare l’episodio è stato un suo amico Mauro, che l’ha accompagnata al concerto.

Proprio lui ha divulgato un filmato su Tik Tok, durante il quale i due confermano di aver abbandonato lo spettacolo prima della metà. “Ce la faccio a vederlo tutto” – ha detto lui ironizzando sulle ultime parole dette da Martina prima di entrare nello stadio – “Adesso ride, ma ha pianto per tutto il concerto…“.

Chi è Martina Maggiore

Della Maggiore si è parlato molto ultimamente, perché la giovane donna ha pubblicato il libro Ma che stupida ragazza, in cui ripercorre le tappe della sua relazione con Cesare Cremonini. La loro è infatti stata una storia d’amore molto intensa, che è però ben presto terminata. Si sono incontrati nel 2019 e tra di loro ci sono 17 anni di differenza. All’improvviso hanno però deciso di separarsi prendendo così due strade differenti. Originaria di Rimini, Martina ha lavorato per un periodo come bagnina in un parco acquatico di Riccione ed è ora molto seguita sul web. Dopo la rottura, il cantante ha iniziato una storia con la giornalista Giorgia Cardinaletti, ma anche con lei la relazione sarebbe volta al termine.