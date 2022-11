Cesare Cremonini si esibirà stasera, 8 novembre 2022, a Casalecchio di Reno (Bologna), con una nuova data del tour. Il cantautore sarà impegnato per tutto il mese con le tappe del suo indoor. Qui sotto potete leggere tutto il calendario:

8 novembre – Bologna, Unipol Arena

10 novembre – Bologna, Unipol Arena

11 novembre – Bologna, Unipol Arena

13 novembre – Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

14 novembre – Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

16 novembre – Milano, Mediolanum Forum

17 novembre – Milano, Mediolanum Forum – NUOVA DATA

Cesare Cremonini, Bologna, 8 novembre 2022, Biglietti

Sono disponibili biglietti per il concerto di Cesare Cremonini al prezzo di 63,25 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Cesare Cremonini, Bologna, 8 novembre 2022, Scaletta concerto

Qui sotto la scaletta del concerto di Cesare Cremonini:

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Chimica

Colibrì

Qualcosa di grande (Lunapop)

Buon viaggio (Share The Love)

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo (Con Jovanotti in video)

Logico #1

Grey Goose

Stella di mare (Lucio Dalla duetto virtuale)

Lost in the Weekend

Ciao

Chiamala felicità

50 Special (Lunapop)

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore (Lunapop)

Unipol Arena, Casalecchio di Reno (Bologna), come arrivare in auto e con i mezzi

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.