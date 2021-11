Cercami è una canzone di Renato Zero rilasciato nel 1998.

Il brano è stato estratto dal disco “Amore dopo amore” ed è composto dallo stesso Renato Zero insieme a Gianluca Podio. Ha raggiunto la terza posizione dei singoli più venduti in Italia.

Renato Zero, Cercami, significato canzone

Il brano è un appello, una preghiera ad essere cercato, ad essere voluto e desiderato (“Se mi vuoi, Allora cercami di più”). Ed è anche una riflessione su se stessi, uno spunto per un bilancio di quello che è stata la vita (“Fidati, Che hanno un peso gli anni miei”)

Cercami, ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare Cercami di Renato Zero:

Renato Zero, Cercami, Testo canzone

Cercami

Come quando e dove vuoi

Cercami

È più facile che mai

Cercami

Non soltanto nel bisogno

Tu cercami

Con la volontà e l’impegno reinventami

Se mi vuoi

Allora cercami di più

Tornerò

Solo se ritorni tu

Sono stato invadente

Eccessivo lo so

Il pagliaccio di sempre

Anche quello era amore però

Questa vita ci ha puniti già

Troppe quelle verità

Che ci son rimaste dentro

Oggi che fatica che si fa

Come è finta l’allegria

Quanto amaro disincanto

Io sono qui

Insultami, feriscimi

Sono così

Tu prendimi o cancellami

Adesso si

Tu mi dirai che uomo ma ti aspetti

Io mi berrò

L’insicurezza che mi dai

L’anima mia

Farò tacere pure lei

Se mai vivrò

Di questa clandestinità per sempre

Fidati

Che hanno un peso gli anni miei

Fidati

E sorprese non avrai

Sono quello che vedi

Io pretese non ho

Se davvero mi credi

Di cercarmi non smettere no

Questa vita ci ha puniti già

L’insoddisfazione è qua

Ci ha raggiunti facilmente

Così poco abili anche noi

A non dubitare mai

Di una libertà indecente

Io sono qui

Ti servirò ti basterò

Non resterò

Una riserva, questo no

Dopo di che

Quale altra alternativa può salvarci

Io resto qui

Mettendo a rischio i giorni miei

Scomodo si

Perché non so tacere mai

Adesso sai

Senza un movente non vivrei comunque

Cercami cercami non smettere