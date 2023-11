Celine Dion è stata immortalata al concerto di Katy Perry. Il ritorno in pubblico della cantante ha entusiasmato tutti, non solo i fan

La presenza di Celine Dion nell’ultima data della residenza di Katy Perry al Resorts World Theatre di Las Vegas ha entusiasmato i fan e acceso le speranze di un miglioramento delle condizioni di salute della cantante. Dopo tre anni di ritiro dalle scene e di notizie diverse, emerse sui giornali, a dare una risposta ufficiale sono state le due recenti apparizioni della star, in pubblico. Anche Variety ha evidenziato come l’arrivo della Dion abbia persino messo in ombra il principe Harry e Meghan Markle, anche loro presenti, insieme a Cameron Diaz e suo marito, Benji Madden, membro dei Good Charlotte.

Del resto, l’entusiasmo di vedere Celine Dion, in buona forma, al concerto della collega, ha messo a tacere le voci peggiori emerse negli ultimi tempi. L’artista annunciò nel dicembre dello scorso anno che le era stata diagnosticata la sindrome della persona rigida (SPS), una condizione neurologica incurabile.

Ad agosto 2023, il sito RadarOnLine aveva parlato di un possibile e imminente ritiro dalle scene della cantante. Ecco le dichiarazioni all’epoca:

Secondo quanto riportato, Celine Dion potrebbe non esibirsi più dal vivo, proprio in seguito alle condizioni legate a questa malattia. Sarebbe così debilitata da non voler uscire più di casa e non avrebbe intenzione di riprogrammare le date annullate.

Il National Enquirer aggiunse:

“Celine non è stata fotografata in pubblico da quasi 600 giorni – e con buone ragioni. Ha difficoltà a camminare ed è in balia di forti dolori che scatenano spasmi. La sua schiena è diventata curva e i suoi spasmi muscolari sono, a volte, insopportabili”

A smorzare queste tesi ci pensò la sorella Claudette, parlando con 7Jours:

“Céline sta facendo del suo meglio. Sappiamo che la sua malattia è particolarmente difficile da curare, ma è circondata da un grande team di specialisti e lavora sodo. Mi fido di questa squadra. La mia sorellina ha uno spirito d’acciaio e sta bene”

E invece, ecco Celine Dion, in pubblico, pochi giorni fa. Ed è una carezza al cuore.