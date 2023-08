Si rincorrono, in queste ultime ore, voci e rumors sulle condizioni di salute di Celine Dion. Le ultime indiscrezioni danno un quadro preoccupante della cantante ma nulla è stato confermato o ufficializzato dal suo staff. A maggio, Celine aveva annullato i suoi concerti in programma nel 2023 e nel 2024, a causa della sindrome della persona rigida. Si tratta di un disturbo del sistema nervoso, una malattia neurologica che provoca spasmi e rigidità muscolare sempre più debilitanti.

Recentemente, il sito Radaronline ha citato alcune fonti affidabili nell’aggiornare il pubblico sulla salute della cantante. Secondo quanto riportato, Celine Dion potrebbe non esibirsi più dal vivo, proprio in seguito alle condizioni legate a questa malattia. Sarebbe così debilitata da non voler uscire più di casa e non avrebbe intenzione di riprogrammare le date annullate.

Il National Enquirer ha aggiunto ulteriori dettagli:

“Celine non è stata fotografata in pubblico da quasi 600 giorni – e con buone ragioni. Ha difficoltà a camminare ed è in balia di forti dolori che scatenano spasmi. La sua schiena è diventata curva e i suoi spasmi muscolari sono, a volte, insopportabili”

Ad oggi, Celine Dion vive nella sua casa insieme alla sorella Linda che l’aiuta e le fa compagnia durante questi mesi difficili. Ma, a prendere la parola e provare a smentire queste voci di un possibili ritiro dalle scene, è stata Claudette, l’altra sorella della Dion. Parlando con 7 Jours, Claudette ha dichiarato:

“Céline sta facendo del suo meglio. Sappiamo che la sua malattia è particolarmente difficile da curare, ma è circondata da un grande team di specialisti e lavora sodo. Mi fido di questa squadra. La mia sorellina ha uno spirito d’acciaio e sta bene”

E ha aggiunto che la sua voce, al momento, non è affatto in discussione.

“Chi sostiene che la voce di mia sorella sia scomparsa si sbaglia. Mi ha cantato alcune note al telefono e la sua voce è ancora lì. Ero così felice e rassicurata nel sentirla. Ha fiducia, come me, nella sua capacità di superare questa prova”