Francesca Michielin sarà in coppia con Fedez in gara al Festival di Sanremo 2021, previsto dal 2 al 6 marzo prossimo. La cantante, intanto, ha annunciato la pubblicazione di un nuovo pezzo, nell’attesa di ascoltare il brano in competizione sul palco del Teatro Ariston. E così, da venerdì 22 gennaio, Francesca Michielin torna con il brano “Cattive stelle” con il featuring di Vasco Brondi, disponibile da quel giorno in streaming e download digitale (e già in pre-order da oggi).

Il pezzo non anticipa un nuovo album di inediti, bensì, si aggiunge al progetto di FEAT, il disco uscito per Sony Music lo scorso 13 marzo con cui Francesca ha voluto raccontare la bellezza dell’incontro, espresso in musica, in un momento caratterizzato dal distanziamento sociale.

Vasco Brondi si aggiunge ai tanti artisti con cui Francesca ha già lavorato, che fanno apparentemente parte di mondi diversi, ma che hanno trovato subito affinità con la cantautrice: Carl Brave, Charlie Charles, Coma_Cose, Elisa e Dardust, Fabri Fibra, Gemitaiz, Giorgio Poi, Måneskin, Max Gazzè, Shiva, Takagi & Ketra con Fred De Palma.

A questo punto si può pensare che anche il duetto con Fedez possa far parte di questo disco rilasciato un anno fa, essendo anche “Chiamami per nome” un featuring che si adatta al ‘concept album’.

Queste le parole di Francesca nel presentare “Cattive stelle”: