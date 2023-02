Quello che ancora non c’è è una canzone di Francesca Michielin tratta dal suo nuovo album, Cani sciolti, disponibile dal 24 febbraio 2023. La ballad vede la produzione della stessa Michielin, E.D.D. e Massimo Colagiovanni. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo e significato del pezzo.

Quello che ancora non c’è, Ascolta la canzone, significato

Quello che ancora non c’è è il primo brano di Cani Sciolti ad essere stato scritto. Snoda su un tappeto piano-voce in crescendo il concetto di “identità” in tutte le sue sfaccettature, di genere e di personalità. A 21 anni ci si chiede da che parte andare, si ha fretta di cercarsi e di capirsi. Francesca Michielin racconta in questa ballad emozionale di come ha imparato a non avere fretta, capendo che ogni consapevolezza arriva da sé al momento giusto.

A seguire potete ascoltare il brano in streaming, cliccando qua il visual video della canzone.

Francesca Michielin, Quello che ancora non c’è, Testo canzone

Ho pensato tanto

forse pure troppo, dimmi perché

credevo fosse vero

sembravi così sincero

ma eri solo tu, nient’altro di più

Ho imparato tanto

e tutto troppo presto ma adesso lo so

è sembrato così strano accettare quella che sono

da allontanarmi da me

Quello che ancora non c’è arriverà da sé

non aver paura che non ci sia tempo per te

non cercare fuori

quello che è dentro di te, e anche se non ti avrò mai

mi va bene uguale

anche se mi fa male

ora lasciami in pace

Ho pensato tanto così tanto che non mi è venuto in mente niente

forse perché

vorrei esperienze dense e non da collezione

senza trattenere sempre ogni mia emozione

distrarmi un secondo da me

quello che ancora non c’è

arrivera da sé

non aver paura che non ci sia tempo per te

non cercare fuori

quello che è dentro di te e anche se non ti avrò mai

mi va bene uguale

anche se mi fa male

scusa se ti ho rotto col mio sogno mezzo rotto

ma lo sai che sento troppo

e si amplifica quello che sento

sembra solo un’altra onda che si infrange

che ci prova anche se non ha senso e piange

Ma ci prova perché nella sua natura

e ora lascia che sia il tempo a ricucire questa spaccatura

ripetiamo parole legittimiamo distanze

e lo usiamo per colmare il vuoto nelle nostre stanze

quello che ancora non c’è arrivera da sé

non aver paura che non ci sia tempo per te

non cercare fuori

quello che è dentro di te

e anche se non ti avrò mai

mi va bene uguale

anche se mi fa male ora lasciami andare