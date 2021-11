Catene è il secondo inedito presentato da Tommaso nella scuola di Amici 2021.

Dopo “Solo per paura”, il giovane artista che fa parte della squadra di canto guidata da Lorella Cuccarini, ha interpretato il pezzo nelle precedenti puntata del talent show.

Così si era descritto ai tempi dei casting di Amici 2021:

“Caratterialmente a volte sono un po’ impulsivo ma sono una persona buona. Sono molto insicuro su tutto, dall’aspetto fisico, dalla musica, al futuro. M fanno arrabbiare la gente falsa, disonesta e le ingiustizie. Ho sempre avuto la passione per la musica, per me cantare significa sfogarsi, mi sento libero quanto canto, soprattutto quando canto i miei pezzi. Il mio artista preferito in Italia è Tiziano Ferro”

Tommaso, Catene, significato canzone Amici

La canzone racconta il dolore della fine di una relazione, conclusa da appena una settimana. Il pensiero di quel bacio che è stato l’ultimo senza che lui lo sapesse, diventa tormento e la nuova quotidianità è la solitudine (“ma quel bacio non pensavo fosse l’ultimo, prima che questo mondo impazzisse con me, prima che la realtà diventasse quattro muri e una porta”). Le catene spezzate rappresentano quel loro legame che appariva indissolubile ma si è distrutto inaspettatamente.

Tommaso, Catene, video esibizione ad Amici 2021

Qui potete vedere il video dell’esibizione durante Amici 2021 in sfida con Thomas.

Tommaso, Catene, testo canzone

E è passata soltanto una settimana

mi sembra che sia un incubo e non la realtà

hai sbattuto la porta dove sei entrata

mi lascio coccolare dalla vasca

ma quel bacio non pensavo fosse l’ultimo

prima che questo mondo impazzisse con me

prima che la realtà diventasse quattro muri e una porta

che ricordano quello che ho perso

ora che ti cerco dentro i fondi del caffè

sono qua che mi chiedo: “E’ vivere questo?”

E mi ricorderò come fosse ieri

credevo non avesse fine

fra di noi una cosa sola

fra di noi una notte ancora

pensavo a noi cresciuti insieme

aver spezzato le catene

fra di noi una cosa sola

fra di noi una notte ancora