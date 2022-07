Stasera, giovedì 21 luglio 2022, in prima serata su Rai 3, parte l’appuntamento “La grande Opera all’Arena di Verona“. Dopo il successo dello scorso anno, per tre giovedì, ritorna in prima serata l’evento che vede la partecipazione straordinaria di Luca Zingaretti con un ciclo di tre appuntamenti speciali per portare idealmente il pubblico televisivo a vivere con passione l’Opera dentro il più grande teatro a cielo aperto del mondo, l’Arena di Verona. Ecco gli appuntamenti in programma: nella serata, giovedì 21 luglio, verrà trasmessa Carmen di Georges Bizet, il secondo luglio, giovedì 28 luglio, sarà dedicato a La Traviata di Verdi e giovedì appuntamento 4 agosto sarà la volta del Nabucco di Giuseppe Verdi.

Le opere andranno in onda senza interruzioni pubblicitarie. La regia e le scene de La Traviata e di Carmen sono di Franco Zeffirelli, che viene così celebrato dal Festival d’Opera del 2022, edizione numero 99 che precede l’anno dei festeggiamenti per il “centesimo”.

Luca Zingaretti avrà il ruolo di raccontare le Opere al pubblico a casa, incluse curiosità e retroscena. Queste le parole dell’attore nel parlare della scelta di partecipare a questo progetto culturale, La grande Opera all’Arena di Verona. trasmesso da Rai 3:

Ho accettato con entusiasmo questo invito a partecipare ad un’operazione così bella. Bella per i contenuti e bella per gli intenti che sono quelli di condividere le emozioni e la bellezza di un’arte come l’opera lirica, che nasce popolare e che deve rimanere patrimonio comune e continuare a far parte del DNA culturale e sociale del nostro Paese. Vedere migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, di tutte le età, in quel luogo magico che è l’Arena di Verona, assistere in religioso silenzio allo svolgersi di questi tre titoli che fanno parte del nostro DNA, dell’immaginario di tutto il mondo occidentale, è stata un’emozione unica.

La grande Opera all’Arena di Verona, la Carmen, Cast

Ecco il casto della Carmen: CARMEN – Clémentine Margaine, MICAELA – Gilda Fiume, FRASQUITA – Caterina Sala, MERCEDES – Caterina Dellaere, DON JOSÉ – Brian Jagde, ESCAMILLO – Luca Michelett