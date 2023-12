Capodanno in musica 2024, su Canale 5 in diretta dalle 21: i cantanti ospiti, dove vederlo, scaletta e tutte le anticipazioni

Appuntamento stasera, dalle 21 circa, su Canale 5, con “Capodanno in musica“, show condotto da Federica Panicucci in diretta da Piazza De Ferrari a Genova. Se Rai 1 fa il conto alla rovescia salutando il 2023 e abbracciando il nuovo anno da Crotone, Mediaset ha scelto la città ligure per il consueto countdown. Numerosi gli ospiti che strizzano l’occhio ai “non partecipanti” a Sanremo 2024 (la maggior parte è su Rai 1 o impegnata nei live in diverse città italiane) e ai volti che hanno partecipato a “Io canto generation” e “Amici 2023”.

Lo show inizierà alle 21 dopo il Messaggio del Presidente della Repubblica, in onda a reti unificate. Secondo la programmazione, la diretta è prevista fino alle 2 di notte circa. Non mancheranno i grandi classici con i volti nomi, da Iva Zanicchi ad Al Bano che interpreteranno i loro successi più noti (sicuramente non mancherà l’evergreen “Zingara” o “Felicità” anche se in versione solista per Carrisi). Presenti anche Fausto Leali e volti più nuovi della musica italiana, ex partecipanti di Amici (da Gaia a Luigi Strangis passando per Big Boy, Wax e Federica).

Capodanno in musica 2024, cantanti ospiti

Ecco i cantanti che si esibiranno a Genova, in diretta su Canale 5, a partire dalle 21, dopo il consueto Messaggio del Presidente della Repubblica a reti unificate.

Iva Zanicchi

Mietta

Al Bano

Orietta Berti

Articolo 31

Rocco Hunt

Fausto Leali

Michele Bravi

Gaia

Luigi Strangis

Enrico Nigiotti

Matteo Romano

Gemelli Diversi

Ivana Spagna

Sophie and The Giants

Big Boy

Paolo Meneguzzi

Leo Gassman

Berna

Federica

Wax

Coez (in collegamento da Piazza di Bari)

Frah Quintale (in collegamento da Piazza di Bari)

Ermal Meta (in collegamento da Piazza di Bari)

A loro si aggiungeranno anche gli attuali cantanti e ballerini in gara ad Amici 2023. Ecco gli abbinamenti per le esibizioni.

Kumo – Holden

Nicholas – Matthew

Lil Jolie – Dustin

Mew- Gaia

Simone – Ayle

Lucia – Martina

Simone – Malia

Marisol – Mida

Sofia – Sarah

Ecco le coppie di tutti gli allievi di #Amici23 che si esibiranno al capodanno in piazza De Ferrari domani sera:

Dove vederlo in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire Capodanno in musica 2024 a partire dalle 21 su Canale 5 e in streaming sul sito Mediasetplay.