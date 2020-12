Amadeus sarà al timone, anche quest’anno, dell’appuntamento con il Capodanno di Rai 1 nello speciale “L’anno che verrà”.

In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi, musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale notte di San Silvestro. Accanto al presentatore ci sarà Gianni Morandi che accompagnerà e allieterà il pubblico da casa con i suoi più grandi successi e con duetti dal vivo. La serata, rigorosamente in diretta, andrà subito in onda dalle 21, dopo l’appuntamento consueto con il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, impegnato con gli auguri agli italiani e con un inevitabile bilancio di questi difficilissimi 12 mesi che (finalmente!) stiamo per lasciarci alle spalle.

Insieme ad Amadeus (alla guida di Sanremo 2021 a marzo) e Gianni Morandi, saranno numerosi gli ospiti che si esibiranno in studio, quest’anno. Niente appuntamento all’aperto, assenza di pubblico per le ben note misure legate al Covid-19. Queste le parole di Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione.

E’ stato un anno difficile per tutti. L’informazione, com’è giusto che sia, è stata al primo posto. Ma è altrettanto vero che lo spettacolo e l’intrattenimento, non solo non è calato ma è addirittura aumentato. In un anno drammatico, arrivato inaspettatamente, l’intrattenimento aiuta le persone a pensare a qualcosa di più divertente. Per noi, è come se fosse una missione. Nel momento di normalità, fai il tuo mestiere, con tante difficoltà organizzative in più, l’assenza di pubblico, i tamponi… Io ho fatto circa 25 tamponi fino ad ora. Abbiamo fatto tutto questo durante il 2020 e lo faremo anche a Capodanno. Sarà un clima di festa. Entreremo nelle case degli italiani che staranno tutti a casa. Condividerò il palco con Gianni Morandi e mi riempie di gioia. Ci saranno canzoni per tutti i gusti, dal nonno fino al nipote, trascorrere una notte di Capodanno all’insegna della voglia di stare uniti e di lasciarsi alle spalle questo 2020. Sarà una notte di festa, in uno studio, al caldo! Anche questa sarà una novità. Vogliamo riscaldare anche i cuori di tutti gli italiani. Gli ospiti canteranno i loro pezzi famosi. Amo trascorrere la notte di Capodanno, pensando che le persone, a casa, stiano cantando. Ma ci saranno anche cose particolari… Nino Frassica ci regalerà un oroscopo speciale. Gianni Morandi e Piero Pelù si esibiranno insieme e uniranno i loro mondi diversi. Sarà un clima di festa. Non avremo un pubblico, saremo noi il pubblico. Vogliamo regalare un Capodanno importante