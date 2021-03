Caparezza: Exuvia è il nuovo album, dal 7 maggio

Con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Caparezza ha annunciato il suo nuovo album, intitolato Exuvia, che sarà disponibile a partire dal prossimo 7 maggio. Il primo singolo estratto da Exuvia, la traccia omonima, è disponibile da oggi, 31 marzo 2021, sulle piattaforme streaming e negli store digitali.

Exuvia arriverà a circa tre anni e mezzo di distanza da Prisoner 709, l’ultimo album in ordine di tempo pubblicato dal cantautore pugliese, da cui sono stati estratti i singoli Ti fa stare bene, Una chiave, Larsen e Confusianesimo e che è stato certificato doppio Disco di Platino.

Nel suo post, Caparezza ha spiegato il significato del titolo, Exuvia:

Caparezza ha anche condiviso la cover e un teaser del nuovo album. Sulla copertina, è raffigurato un simbolo che il cantautore ha spiegato nei dettagli:

L’exuvia, quindi, diventa la metafora di un rito di passaggio sul quale Caparezza ha incentrato i 14 nuovi brani presenti nell’album:

La mia exuvia è il percorso di un fuggiasco che evade dalla prigionia dei tempi andati per lasciarsi inghiottire da una selva in cui far perdere le proprie tracce. Ho speso davvero tutte le mie energie per poter uscire dalla mia exuvia ma di questo parlerò a tempo debito.

Io sono in fermento.

Il viaggio è iniziato.